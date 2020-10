Vì sao thí sinh đủ điểm vào ngành quân sự nhưng không có tên trong danh sách đỗ?

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng, với trường hợp của thí sinh Lê Việt Hoàng (cựu học sinh trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá) không phải lỗi do hệ thống đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, mà lỗi thuộc về thí sinh.

Với những ngành học đặc thù như quân đội, công an đều có phương án tuyển sinh riêng và quy định cụ thể từ vòng sơ tuyển, chỉ tiêu chia vùng miền, giới tính... không phải thí sinh nào đạt điểm cao cũng có thể đỗ.

Theo quy chế tuyển sinh khối ngành quân đội, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần. Các em thực hiện điều chỉnh theo nhóm trường.

Nhóm 1, các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không- Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường Sĩ quan Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2, các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân (hệ Kỹ sư hàng không).

Như vậy, thí sinh chỉ có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường trong cùng một nhóm. Em Lê Việt Hoàng chưa nắm rõ các quy định dẫn tới việc chuyển đổi nguyện vọng giữa hai trường không cùng một nhóm.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết thêm, hệ thống máy tính tiếp nhận điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến không thể khóa thí sinh đăng ký chuyển đổi nguyện vọng từ trường được phép sang trường không được phép. Bởi hệ thống không thể nhận biết thí sinh nào đăng ký vào trường/ngành học nào để khóa.

Do vậy, hệ thống tiếp nhận điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến không sai và không thể đổ lỗi do máy tính. Trong quá trình tuyển sinh, Bộ GD&ĐT liên tục nhắc nhở các em tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn riêng của mỗi trường trước khi đăng ký nguyện vọng. Bộ không thể can thiệp vào các tiêu chí vì đây là quyền tự chủ tuyển sinh của các trường. Thí sinh nào không nắm vững thì sẽ làm mất cơ hội của mình.

PGS Thuỷ khuyên Lê Việt Hoàng nên trực tiếp liên hệ với Học việc Kỹ thuật quân sự để tìm các phương án hỗ trợ. Rất có thể trường sẽ đưa ra những ưu tiên hoặc tiêu chí tuyển đặc thù dành cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thí sinh Lê Việt Hoàng lựa chọn xét tuyển đại học theo khối A00 (Toán 9,4, Lý 8,75, Hóa 9) với tổng 27,15 điểm. Tính cả điểm cộng vùng, nam sinh đạt tổng 27,4 điểm. Trong khi đó điểm chuẩn vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm nay lấy 26,5 điểm, tức Hoàng thừa 0,9 điểm.

Hoàng cho biết, trong đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đầu tiên, em đặt nguyện vọng 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 1. Tuy nhiên sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT của mình khá cao, em so sánh điểm với các năm và nhận thấy mình có cơ hội đỗ vào Học viện Kỹ thuật quân sự.

Vì vậy, nam sinh quyết định đổi nguyện vọng đăng ký sang Học viện Kỹ thuật quân sự. Sau khi Hoàng thao tác điều chỉnh đổi nguyện vọng trực tuyến, hệ thống máy tính thông báo thành công.

Hệ thống tiếp nhận nguyện vọng trực tuyến xác nhận Lê Việt Hoàng điều chỉnh thành công.

Đến ngày Học viện Kỹ thuật quân sự công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, Hoàng không thấy tên mình dù mức điểm của cậu đủ đỗ vào trường. Hoàng liên hệ với Thị đội và hai trường để hỏi lý do. Em nhận được câu trả lời: "Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Học viện Kỹ thuật quân sự là 2 nhóm trường không thể chuyển đổi nguyện vọng cho nhau".

Em hoang mang: "Nếu hai trường không thể chuyển đổi nguyện vọng cho nhau thì tại sao hệ thống xét tuyển vẫn thông báo điều chỉnh thành công? Nếu hai trường không đổi được cho nhau thì tại sao hệ thống không giữ nguyên nguyện vọng vào trường Sĩ quan Lục quân 1 như ban đầu em đăng ký".

Hoàng chia sẻ, vì máy tính báo điều chỉnh hợp lệ và thành công nên em rất yên tâm. Nếu lúc đó máy tính báo không hợp lệ thì có lẽ em không trượt oan. Nam sinh đang làm đơn tường trình gửi lên Sở GD&ĐT Thanh Hoá, Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng.