Vì sao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phải đóng cổng cơ quan trong giờ hành chính?

Theo đó, những ngày qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hải Phòng buộc phải đóng cổng để ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng của một nhóm người được cho là người của một doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Một số người kéo đến có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộngg khiến Sở KH&ĐT Hải Phòng phải đóng cổng một số thời điểm trong giờ hành chính.

Theo Sở KH&ĐT Hải Phòng, ngày 24/12/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh của sở này cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, trong đó thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải.

Ngay sau thời điểm đó, một nhóm khoảng 10-15 người được cho là người của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng liên tục đến trụ sở của Sở KH&ĐT Hải Phòng để kiến nghị huỷ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 đã cấp do không đúng quy định.

Sở KH&ĐT Hải Phòng đã tổ chức tiếp đón, ghi nhận kiến nghị theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Lãnh đạo Sở cùng đại diện của Tổ tiếp công dân, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh có 4 buổi trả lời trực tiếp và gửi văn bản trả lời kiến nghị đến nhóm người trên, trong đó đều khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho công ty là đúng quy định.

Tuy nhiên, nhóm người trên không đồng ý và không thoả mãn với nội dung trả lời, họ phản ứng gay gắt và có hành vi gây mất trật tự như la ó, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo và cán bộ của Sở.

''Sau thời điểm đó, nhóm người trên tiếp tục đến Sở và có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng như dàn xe máy hàng ngang trước cổng Sở, bấm còi, vác loa để la ó, cản trở các tổ chức, công dân đến làm việc, mục đích là yêu cầu Giám đốc Sở phải tiếp toàn bộ nhóm người trên.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ và Tổ tiếp công dân của Sở không chấp nhận yêu cầu này do không tuân thủ đúng trình tự của Luật Tiếp công dân. Những hành vi này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc cũng như chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức Sở, mất trật tự an toàn giao thông khu vực cổng Sở", Sở KH&ĐT Hải Phòng thông tin.

Sở KH&ĐT Hải Phòng chủ động có các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực trụ sở cơ quan như: tăng cường lực lượng bảo vệ ở các ca trực; lắp hệ thống camera giám sát...

Trước tình hình đó, Sở KH&ĐT Hải Phòng chủ động có các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực trụ sở cơ quan như: tăng cường lực lượng bảo vệ ở các ca trực; lắp hệ thống camera giám sát; hướng dẫn các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác, đăng ký tiếp công dân theo đúng nội quy ra vào của cơ quan và trình tự của Luật Tiếp công dân. Ngoài ra, Sở cũng thông báo và đề nghị cơ quan công an hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Vào những thời điểm nhóm người kéo đến gây rối, lực lượng bảo vệ của Sở buộc phải đóng cổng để ngăn chặn nhóm người này tiếp tục vào Sở la ó, xúc phạm cán bộ.

Tuy nhiên sau đó, các cán bộ, công chức của Sở đã chủ động tiếp tục làm việc ngoài giờ để đảm bảo mọi hoạt động giao dịch, giải quyết thủ tục cho các tổ chức, cá nhân khác không bị ngưng trệ. Vào những thời điểm khác, mọi hoạt động giao dịch của Sở vẫn diễn ra bình thường.

"Hiện, tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sở KH&ĐT Hải Phòng mong muốn và đề nghị Công an Thành phố và các sở, ngành chức năng quan tâm, phối hợp giải quyết tình hình để Sở KH&ĐT Hải Phòng sớm ổn định hoạt động và phục vụ tổ chức, công dân, doanh nghiệp'', văn bản nêu.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!





Minh Khang