Vì sao sen được coi là 'thuốc ngủ' tự nhiên?

(VTC News) -

Mỗi khi căng thẳng, mất ngủ chị Lê Hạnh (Long Biên, Hà Nội) lại tìm trà tâm sen. Những cánh tâm sen nhỏ sấy khô chị Hạnh mang ra hấp nóng hoặc pha như trà uống. Chỉ cần uống chút trà tâm sen buổi tối là giấc ngủ của chị được cải thiện rõ rệt. Nhiều người còn sử dụng lá sen để có giấc ngủ ngon hơn.

Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ – giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, tâm sen được xem là "thần dược" trị mất ngủ và bài thuốc này lan truyền trong dân gian. Theo y học cổ truyền, tâm sen với công dụng thanh tâm, hạ huyết áp, giữ tinh khí bền chặt, cầm máu... thường được dùng trị mất ngủ, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim nhanh. Tâm sen còn chứa alcaloid, flavonoid và acid amin - đều là các chất có lợi cho việc an định tinh thần, giúp tạo giấc ngủ ngon.

Sen có tác dụng chữa mất ngủ.

Người mất ngủ có thể lấy dùng 3g tâm sen cho vào ấm trà hãm trong 15 phút rồi uống. Bạn nên dùng nước tâm sen trong ngày để phát huy tác dụng tốt nhất. Tâm sen có vị đắng thanh nhẹ, giúp ổn định trạng thái tinh thần, giúp bạn dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Ngoài uống trà tâm sen, bạn có thể ăn hạt sen.

BS Vũ dẫn nghiên cứu đông y cho thấy, lá sen còn được gọi là liên diệp, dùng ở dạng lá non hoặc lá bánh tẻ để trị bệnh, chủ yếu là chứng mất ngủ. Lá sen chứa chất Nuciferin, tác dụng an thần, giúp hạ huyết áp, giảm triệu chứng đau đầu, ngừa rối loạn nhịp tim, giúp dây thần kinh được thư giãn. Ngoài ra, nó còn có alkaloid - chất giúp an định tinh thần khá tốt. Bạn có thể lấy 15 đến 20g lá sen sắc uống mỗi ngày, nhưng cách này chỉ áp dụng với người lớn.

Ngoài lá và tâm sen, người mất ngủ cũng có thể ăn củ sen. Củ sen được chứng minh dưỡng tâm an thần. Bạn có thể dùng củ sen nấu canh, nhiều người thường có thói quen hầm xương, nấu với thịt bằm hoặc nấu chè.

Cải thiện giấc ngủ cũng có thể sử dụng một số thực phẩm giúp làm tăng lượng serotonin và melatonin trong cơ thể như chuối, quả anh đào. BS Vũ cho biết, các loại ngũ cốc, rau màu xanh thẫm, bơ, trứng, sữa, thịt gà, thịt bò, trứng… là những thực phẩm rất giàu vitamin nhóm B, loại vitamin bổ trợ thần kinh hiệu quả.

Nhóm thực phẩm chứa Tryptophan làm tăng nồng độ hormone serotonin trong não, giúp thần kinh thư giãn và cơ thể chìm sâu trong giấc ngủ. Chuối, hạt sen, bí đỏ, các loại thịt gà, đậu phộng…. là thực phẩm chứa hàm lượng khá lớn chất tryptophan.