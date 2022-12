Vì sao second home trở thành xu hướng của nhà đầu tư hiện đại?

(VTC News) -

Cư dân thành thị khan hiếm không gian sống xanh

Những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, xu hướng đầu tư second home (ngôi nhà thứ hai) tiếp tục được quan tâm nhiều hơn để đáp ứng các nhu cầu an cư, làm việc, nghỉ ngơi của người dân.

Mô hình bất động sản second home lần đầu xuất hiện và phát triển tại Pháp, sau đó vươn tới Mỹ và lan rộng trên toàn cầu. Song, Mỹ vẫn là quốc gia điển hình nhất cho mô hình này. Theo số liệu từ một công ty môi giới bất động sản tại Mỹ, khi đại dịch bùng phát, nhu cầu tìm hiểu second home tại nước này đã tăng hơn 100% trong tháng 12/2020 so với cùng kỳ năm trước đó.

Việt Nam - nơi từng được xếp vào Top 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home nghỉ dưỡng cao nhất thế giới (theo Telegraph) cũng không nằm ngoài xu thế của thời đại này. Tình trạng dịch bệnh, ô nhiễm không khí, khan hiếm không gian xanh, cuộc sống nội đô chật chội khiến người dân mong muốn tìm tới thiên nhiên trong lành, bình yên.

Cuộc sống nội đô chật chội khiến người dân mong muốn tìm tới thiên nhiên trong lành, bình yên. (Ảnh: Freepik)

Thực tế, mật độ dân số cùng mật độ đô thị hóa ngày càng cao khiến không gian sống thiếu mảng xanh, chất lượng không khí giảm và tiện ích hạn chế tại các trung tâm đô thị lớn trên thế giới.

Tại Việt Nam, quỹ đất ở các thành phố lớn hiện rất hạn chế, nhiều người ưu tiên sử dụng bất động sản vào việc cho thuê nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời. Điều này đã dẫn đến việc thiếu không gian để phát triển thêm những hệ sinh thái tiện ích quy mô, có thể đáp ứng sở thích của nhiều độ tuổi.

Đặc biệt, đối với các gia đình 3 thế hệ, những ngôi nhà nội thành phần lớn quá hạn chế về diện tích, hầu như không có tầng trệt ưu tiên cho người lớn tuổi sinh hoạt hay trẻ con vui chơi, trong khi khu vực công cộng lại quá đông đúc.

Những yếu tố trên thúc đẩy nhà đầu tư săn tìm ngôi nhà thứ 2 ưng ý, tọa lạc tại những điểm đến lý tưởng với mục đích cân bằng, gia tăng chất lượng sống và hưởng thụ tiện nghi cho bản thân cùng gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, từ đầu năm đến nay, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận đà tăng tích cực. Báo cáo từ DKRA Việt Nam, tỷ lệ tiêu thụ 3 tháng đầu năm nay đạt 57%, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng nghỉ dưỡng, đầu tư của cư dân hiện đại

Second home tại Việt Nam được phát triển đa dạng với nhiều loại hình và phân khúc khác nhau. Trong đó, khách hàng thường săn đón những second home ở các địa điểm mang đậm dấu ấn cá nhân với số lượng hữu hạn, nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, tại các điểm đến nổi tiếng như: Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Quốc...

Loại hình second home được đầu tư kỹ lưỡng về kiến trúc, công năng, vị trí độc tôn, vậy nên chỉ có những chủ đầu tư có tầm, tư duy chiến lược, có tiềm lực mạnh mới có đủ năng lực kiến tạo.

Dòng sản phẩm này thường hướng đến các yếu tố tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng các giá trị tinh thần và gắn kết tình cảm gia đình cho gia chủ. Đây được xem là sự lựa chọn tối ưu cho các gia đình có 3 thế hệ, với tầng trệt ưu tiên cho người lớn tuổi sinh hoạt, an dưỡng.

Second home với thiết kế tầng trệt ưu tiên cho người lớn tuổi sinh hoạt, an dưỡng là lựa chọn tối ưu cho các gia đình có 3 thế hệ. (Ảnh: Freepik)

Về nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày, “ngôi nhà thứ 2” là nơi chủ nhân có thể đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và nằm trong khu quần thể tích hợp đầy đủ các tiện ích đẳng cấp. Theo đó, mô hình nhà ở này thường tọa lạc tại các vùng ngoại ô, tránh xa khói bụi trung tâm thành phố, không phải tiếp xúc với vấn nạn ô nhiễm môi trường hoặc các vấn đề quá tải dân cư.

Song, second home thường được xây dựng tại những nơi có giao thông bài bản và đạt chuẩn, kết nối đa hướng, đa chiều, giúp rút ngắn thời gian di chuyển cho cư dân. Thực tế, người trẻ hiện đại không ngại việc đi làm xa nếu hệ thống giao thông thuận tiện. Đặc biệt, không gian sống càng được ưu tiên bởi xu hướng làm việc từ xa phát triển mạnh.

Dự án KDC Nông thôn mới Đô thị Xanh được đầu tư kỹ lưỡng về kiến trúc, công năng, tiện ích để trở thành second home tiêu chuẩn. (Ảnh phối cảnh dự án)

Ngoài ra, các nhà đầu có thể tận dụng xu hướng second home như một phương thức kinh doanh kiếm lợi nhuận thông qua các hình thức cho thuê trong thời gian không sử dụng. Báo cáo của Savills ghi nhận có đến 45% khách hàng mua second home phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi thư giãn của bản thân và gia đình vừa có nhu cầu cho thuê lại nhằm gia tăng nguồn thu nhập thụ động.

Có thể thấy, bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng cho người sở hữu, second home còn là tài sản có tiềm năng tăng giá lâu dài khi trở thành xu hướng của nhà đầu tư hiện đại.