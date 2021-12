Vì sao Quốc ca bị tắt tiếng trên YouTube trong trận Việt Nam vs Lào?

(VTC News) -

"Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm", đơn vị phát sóng thông báo.

Next Sports là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 trên YouTube. Tuy nhiên, Next Sports buộc phải tắt tiếng Quốc ca hai nước do không sở hữu bản quyền bản ghi Quốc ca Việt Nam hay Lào (được phát tại sân) trên nền tảng này.

Nếu vi phạm, Next Sports có thể sẽ không được tiếp tục phát các trận đấu tại AFF Cup phục vụ người hâm mộ trên YouTube nữa hoặc đến mức bị "bay kênh" do bị "báo cáo bản quyền".

Thông báo của đơn vị phát sóng về việc tắt tiếng phần cử hành Quốc ca

Next Sports cũng buộc phải ra thông báo tương tự ở 3 trận đấu trước đó trong khuôn khổ AFF Cup 2020.

Thông báo của đơn vị phát sóng về việc tắt tiếng phần cử hành Quốc ca trận Malaysia vs Campuchia.

Thông báo trước trận Thái Lan vs Timor Leste ngày khai mạc AFF Cup 2020.

Trước trận Singapore vs Myanmar, khán giả xem YouTube cũng không nghe được Quốc ca 2 nước.

Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra khi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam được phát trực tiếp (có bản quyền) trên YouTube.

Trong thời gian gần đây, bản quyền bản ghi bài hát "Tiến quân ca" trên YouTube gây ồn ào trong dư luận nhưng chưa đi đến phân xử cuối cùng.