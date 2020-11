Vì sao Quảng Ngãi hụt thu cân đối ngân sách?

Thông tin trên vừa được nêu ra trong báo cáo về việc xử lý hụt thu cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2020 so với dự toán HĐND tỉnh giao do ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký và gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, năm 2020, thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 15.250 tỷ đồng, bằng 91,8% dự toán Trung ương giao.

Năm 2020, Quảng Ngãi hụt thu cân đối ngân sách, dẫn tới không còn khả năng cân đối thu - chi

Trong đó, thu nội địa ước đạt 10.250 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Trung ương giao, bằng 66,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa ước hụt thu so với dự toán Trung ương giao là 3.610 tỷ đồng, ước hụt thu so với dự toán HĐND tỉnh giao là 5.110 tỷ đồng.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý ước thu 4.470 tỷ đồng, hụt thu 2.517 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao, hụt thu 3.017 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Nguyên nhân chủ yếu của việc hụt thu ngân sách là do giảm giá dầu thô so với dự toán lập từ đầu năm (giảm từ 60 USD/thùng xuống còn 45 USD/thùng).

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 2.373 tỷ đồng, hụt thu 954 tỷ đồng so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất ước thu 1.046 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao, nhưng hụt thu 954 tỷ đồng so với HĐND tỉnh giao. Các khoản thu còn lại ước đạt 2.361 tỷ đồng, hụt thu 185 tỷ đồng so với Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Năm 2020, Quảng Ngãi thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 181,8% dự toán Trung ương giao, bằng 156,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ngoài ra, thu vay vốn để bù đắp bội chi dự kiến năm 2020 vay 38,5 tỷ đồng từ nguồn vay lại của Chính phủ, đạt 100% dự toán giao.

Từ những thống kê trên, năm 2020, phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 8.636 tỷ đồng, dự kiến mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán Trung ương giao là 3.203 tỷ đồng, hụt thu so với dự toán HĐND tỉnh giao là 4.645 tỷ đồng.

Để xử lý hụt thu cân đối ngân sách, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện cắt giảm dự toán chi thường xuyên đơn vị cấp tỉnh: 64,165 tỷ đồng. Cắt giảm chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh năm 2020: 377,996 tỷ đồng. Phần còn lại, UBND tỉnh sẽ đề nghị Trung ương xem xét bổ sung kinh phí bù giảm thu cân đối; trường hợp Trung ương không bổ sung thì đề nghị giãn chi đầu tư sang năm 2021.

Được biết, ngày 20/11 vừa qua, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký văn bản gửi Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ chi của địa phương năm 2020.

Theo nội dung văn bản, do hụt thu cân đối ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp nên địa phương này không còn khả năng cân đối thu - chi năm 2020. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương là 2.667 tỷ đồng.