Vì sao Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Trần Trọng Tuấn bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Trần Trọng Tuấn (51 tuổi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM).

Bị can Trần Trọng Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố vì liên quan đến các sai phạm trong việc chuyển nhượng một số dự án ở Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI).

Vụ án xảy ra tại SAGRI được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Trọng Tuấn quê ở xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM vào hôm 26/6/2020.