Vì sao phát triển BHXH tự nguyện ở huyện ngoại thành Hải Phòng chưa đạt kỳ vọng?

(VTC News) -

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo BHXH huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, thời gian qua, đại lý thu UBND xã An Thắng, đại lý thu UBND xã Thái Sơn cùng đại lý thu một số xã khác đã góp phần tích cực trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuy nhiên, năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế cũng như thu nhập của người dân tại huyện An Lão nói riêng, cả nước nói chung, nhiều người bị mất việc làm hoặc thu nhập giảm. Vì vậy, công tác tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng như tổ chức hội nghị tư vấn gặp nhiều khó khăn.

“Trên thực tế, chính sách BHXH tự nguyện chưa có sức hút đối với người dân. Nhân viên viên đại lý thu là cán bộ làm kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa nhiều, chưa mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu. Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm và coi trọng nhiệm vụ thực hiện chính sách an sinh”, lãnh đạo BHXH huyện An Lão chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại huyện An Lão, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hầu hết thu nhập thấp, không ổn định. Hơn nữa, việc ký hợp đồng đại lý với các tổ chức kinh tế, hoặc với cá nhân điều kiện bắt buộc phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Do đó, hầu hết các tổ chức kinh tế và cá nhân không đủ điều kiện tham gia hai loại hình bảo hiểm trên.

Một buổi tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân ở huyện An Lão (Hải Phòng).

Theo thống kê, huyện An Lão có 15 xã và 2 thị trấn có trên 45.000 hộ với trên 148.000 người. Số người trong độ tuổi lao động (lực lượng lao động tính bằng 55% dân số) là trên 80.000 người, số tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 8.830 người.

Số người có thẻ BHYT thuộc BHXH trực tiếp quản lý thu là 108.000 người chiếm tỷ lệ 73% dân số. Số người tham gia BHYT tính đi nơi khác và nơi khác quản lý thu là 134.828 người chiếm 91,1% dân số có thẻ BHYT diện bao phủ.

Tính đến hết tháng 9/2021, huyện An Lão có 1.569 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 2% theo lực lượng lao động; số người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông, lâm, có mức sống trung bình là 30.600 người.

“Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng và nguồn lực người lao động trong độ tuổi tại huyện An Lão; tỷ lệ dân số có thẻ BHYT ở một số xã còn thấp so với tỷ lệ chung toàn huyện”, lãnh đạo BHXH huyện An Lão nhấn mạnh.

Lý giải việc người dân chưa mặn mà, tích cực tham gia hai loại hình bảo hiểm trên như tiềm năng, lợi thế kỳ vọng, lãnh đạo BHXH huyện An Lão cho biết, mức thu nhập của người dân còn thấp, không ổn định, một số chính sách BHXH thay đổi thời gian tham gia BHXH tự nguyện dài, tỷ lệ % lương hưu còn thấp...

Hơn nữa, người tham gia BHYT hộ gia đình giảm vì họ chủ yếu thuộc diện hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Thời gian qua, BHXH huyện An Lão tham mưu UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các xã, thị trấn; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Một buổi ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở huyện An Lão.

Ngoài ra, BHXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hội liên hiệp phụ nữ huyện An Lão ký hợp đồng Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. BHXH TP Hải Phòng cũng ký hợp đồng với Bưu điện Thành phố để phát triển người tham gia hai loại bảo hiểm này.

Việc phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện để thường xuyên tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên hệ thống phát thanh từ huyện xuống các xã cũng được BHXH huyện An Lão thực hiện tích cực thời gian qua.

Không những thế, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các đại lý thu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thường xuyên báo cáo kết quả phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những khó khăn vướng mắc về UBND huyện An Lão để kịp thời chỉ đạo các xã thị trấn.

Định kỳ hàng quý, BHXH huyện An Lão giao ban các đại lý đánh giá kết quả phát triển người dân từng xã, đề ra chương trình giải pháp quý tiếp theo.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại huyện; phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức sâu rộng đến với người lao động, người dân.

Chúng tôi cũng bám sát chỉ tiêu, kế hoạch BHXH TP Hải Phòng giao, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý. Xây dựng kế hoạch mở hội nghị tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn để vận động người dân hưởng ứng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, lãnh đạo BHXH huyện An Lão chia sẻ.