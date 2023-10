(VTC News) -

Thẻ lên máy bay (boarding pass) được các hãng hàng không cấp cho hành khách sau khi làm thủ tục check-in. Nếu không có thẻ này, bạn sẽ không thể qua cửa an ninh và không thể vào phòng chờ. Khi bạn lên máy bay, nhân viên hãng sẽ kiểm tra lại thẻ này một lần nữa, bạn mới có thể bước lên máy bay.

Ai từng đi máy bay đều biết thẻ lên máy bay là giấy tờ không thể thiếu, nhưng nhiều người vẫn thắc mắc vì sao phải xuất trình thẻ lên máy bay nhiều lần như vậy, sự kỹ càng đó có thực sự cần thiết?

Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao phải xuất trình thẻ lên máy bay nhiều lần. (Ảnh: The Mirror)

Vì sao phải xuất trình thẻ lên máy bay nhiều lần?

Thẻ lên máy bay là một trong hai loại giấy tờ quan trọng nhất của hành khách sau hộ chiếu hoặc căn cước công dân. Nhân viên an ninh ở sân bay thường đánh dấu vào vé sau khi kiểm tra hộ chiếu, xác nhận một hành khách đã qua cổng.

Ở lối lên máy bay, hành khách cần xuất trình giấy tờ này để tiếp viên xác nhận tên hãng hàng không và số hiệu chuyến bay, đảm bảo không nhầm chuyến. Tại cửa vào máy bay, tiếp viên cũng soát lại thông tin và chỉ dẫn lối đi gần nhất đến hàng ghế ghi trên vé của hành khách.

Điều gì có thể xảy ra nếu một trong các khâu kể trên bỏ sót hoặc nhầm lẫn thông tin của hành khách trên thẻ?

Đã có rất nhiều trường hợp hành khách bị nhầm chuyến bay chỉ vì nhầm lẫn thông tin trên thẻ lên máy bay. Một tiếp viên hàng không người Nga đã chia sẻ câu chuyện có thật trên kênh Notes: "Trên chuyến bay từ Tây Ban Nha đến Nga, một hành khách lên chuyến bay của hãng hàng không Z với vé của hãng Y. Thực tế, cổng lên máy bay của hai chuyến này ở gần nhau, cụ thể là 13 và 14. Thời gian khởi hành chỉ cách nhau 15 phút.

Cả hai chuyến đều đến Moskva, tuy nhiên máy bay của hãng Z tới sân bay Sheremetyevo và hãng Y tới sân bay Domodedovo, cách nhau khoảng 90km. Việc hành khách lên nhầm máy bay khiến tiếp viên phải kiểm tra lại cả khoang, gọi nhân viên an ninh, hoãn chuyến...".

Tình huống trên có thể gây hậu quả tệ hơn nếu hành khách nhầm chuyếnbay đến một thành phố khác, hoặc một quốc gia khác. Họ sẽ bỏ lỡ cả chuyến đi và bơ vơ ở một nơi xa lạ.

Đề phòng những hậu quả tai hại có thể xảy ra là lý do vì sao phải xuất trình thẻ lên máy bay nhiều lần. Bạn cần giữ cẩn thận thẻ này cho đến khi chuyến bay kết thúc. Trong trường hợp bị mất thẻ lên máy bay sau khi làm thủ tục, bạn chỉ cần đến quầy check-in và nhân viên sẽ cấp lại một thẻ y hệt.

Hành khách phải giữ thẻ lên máy bay trong suốt chuyến bay. (Ảnh: Lifestyleasia)

Không có căn cước công dân, làm sao đi máy bay?

Với trường hợp mua vé máy bay quốc tế, hành khách không cần phải chuẩn bị chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân), mà thay vào đó là hộ chiếu (passport) và visa (thị thực nhập cảnh).

Đối với các chuyến bay nội địa, căn cước công dân CCCD)/chứng minh nhân dân (CMND) là một trong các giấy tờ hành khách cần phải xuất trình để xác minh thông tin cá nhân.

Căn cước công dân hay chứng minh nhân dân là giấy tờ quan trọng bậc nhất với hành khách đi máy bay. (Ảnh: Vietnam Booking)

Việc xuất trình CCCD/CMND khi làm thủ tục nhằm chứng minh nhân thân của hành khách, xem họ có đúng là chủ nhân của vé máy bay đó không. Nhân viên làm thủ tục sẽ kiểm tra lại các thông tin như họ tên, hình ảnh xem có trùng khớp với thông tin trên vé hay không. Nếu trùng khớp, hành khách sẽ được làm thủ tục và thực hiện chuyến bay một cách suôn sẻ.

Nếu hành khách là trẻ em 14 tuổi trở xuống, chưa đủ tuổi cấp CCCD, cần có giấy khai sinh, giấy xác nhận nhân thân hoặc hộ chiếu.

Nếu làm mất CCCD hoặc giấy tờ này bị hỏng, bị mờ, quá hạn, hành khách có thể dùng một trong các giấy tờ sau để làm thủ tục bay: Hộ chiếu, bằng lái xe mô tô, ô tô (giấy phép lái xe), thẻ đảng viên, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam, giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang, thẻ kiểm soát an ninh hàng không, thẻ kiểm soát an ninh hàng không, giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an địa phương (nơi cư trú).