Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

Liên quan tới sai phạm của cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình khi thực hiện nhiệm vụ, chiều 12/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thái Bình.

Cụ thể, ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngấn (SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là viên chức Nhà nước, công tác tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Hiệp (SN 1984, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; ông Vũ Gia Thành (SN 1977, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) là đấu giá viên của Trung tâm.

Hai cán bộ này bị cáo buộc tiếp tay cho Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") lật ngược kết quả đấu giá đất tại một lô đất ở TP Thái Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra vụ án.