Vì sao nhiều người trẻ thích xem phim về ngoại tình, ly hôn

Ngày 19/2, tập 1 phần 2 của bộ phim Penthouse lên sóng trong sự chờ đợi của khán giả Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ở phần một, Penthouse chứng tỏ sức hút của mình khi đứng ở vị trí thứ 8 trong top 50 phim truyền hình Hàn Quốc có lượt xem toàn quốc lớn nhất, liên tiếp duy trì vị trí đứng đầu trong số các chương trình phát sóng cùng khung giờ.

Xoay quanh các cuộc chiến, khát vọng trở thành số một của những gia đình thượng lưu, tưởng chừng các tình tiết nặng nề, đời sống hôn nhân phức tạp sẽ kén người xem, Penthouse lại nhận được sự hưởng ứng đáng ngạc nhiên của bộ phận khán giả trẻ, phần lớn thậm chí chưa lập gia đình.

Bộ phim "Penthouse" thu hút nhiều khán giả trẻ. (Ảnh: JTBC)

Càng gây ức chế càng thu hút

Không chỉ Penthouse, các bộ phim như The World of the Married, Sky Castle thời gian qua đều đón nhận sự hưởng ứng lớn từ nhóm người xem ở độ tuổi 20-30, thậm chí lập nhiều kỷ lục về tỷ suất theo dõi.

Điểm chung của những bộ phim này là đều có các tình tiết kịch tính, gây sốc thậm chí phi thực tế đến nực cười xoay quanh các vấn đề về hôn nhân, kẻ thứ 3, che đậy hành động bất hợp pháp.

Đây cũng là những đặc trưng của makjang - một trong các dòng phim nổi bật của truyền hình Hàn Quốc.

Makjang là từ tiếng lóng Hàn Quốc, mô tả những tình huống khủng khiếp, không thể tồi tệ hơn thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Theo đó, những hành động thường ngày bị cường điệu quá mức, vô lý, hiếm thấy ngoài đời thực.

"The World of the Married" có nhiều tình tiết gây ức chế.

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm hấp dẫn của dòng phim này. Vẫn là những câu chuyện lấy cảm hứng từ đời thường song khi được cường điệu hóa lên, phóng đại độ kịch tính, ức chế, những bộ phim này như “truyền tải chủ nghĩa thoát ly” - đưa khán giả thoát khỏi sự căng thẳng, vất vả ngoài đời thực, theo South China Morning Post.

Ví dụ, trong The World of the Married, Yeo Da Kyung là “tiểu tam” (người thứ 3) xen vào mối quan hệ giữa nữ chính Sun Woo và chồng. Da Kyung ngang nhiên công khai việc hẹn hò chồng Sun Woo, đến tận nơi cô làm việc khiêu chiến hay “dạy” Sun Woo thế nào mới là hôn nhân hạnh phúc.

Thỏa mãn sự tò mò

Nếu những người đã có gia đình theo dõi các bộ phim về đề tài ngoại tình, tranh đấu để tìm kiếm sự đồng cảm hay đơn giản là để giải trí, nhóm khán giả trẻ tuổi lại được chúng thỏa mãn sự tò mò về thế giới hôn nhân, gia đình và các mối quan hệ xã hội xung quanh.

Dễ dàng nhận thấy các mối quan hệ vợ - chồng, con dâu - mẹ chồng, gia đình nội - ngoại luôn được nhắc tới và khắc họa rõ ràng chân dung từng nhân vật.

Bức tranh hiện thực về địa vị, quyền lực, thân phận ở dòng phim makjang cũng được đặt trong bối cảnh quen thuộc như kỳ thi đại học khắc nghiệt, cuộc chiến tranh giành công việc, sự nghiệp, câu chuyện tìm người nối dõi gia tộc... vốn quen thuộc với người dân châu Á

Dòng phim makjang thu hút khán giả nhờ tình tiết giật gân, lôi cuốn.

Bên cạnh đó, những người thích hóng chuyện thị phi, hóng “drama” (ý chỉ các tình huống trớ trêu, kịch tính tạo cảm xúc cao trào) cũng được giải tỏa tâm trạng theo từng tình tiết trong các tập phim makjang.

Bởi vậy, dù những tình tiết trong phim vô lý đến mức nào, chúng vẫn gây nghiện và đủ ly kỳ để thu hút những người tò mò, khiến người xem muốn tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với nhân vật mình yêu/ghét.

“Thông thường, mỗi khi rảnh rỗi là tôi lại ngủ nướng. Nhưng từ khi biết đến các bộ phim như Sky Castle, Penthouse, tôi bắt đầu sắp xếp lịch trình của mình để theo dõi chúng, thậm chí còn hăng say thảo luận với bạn bè trong các nhóm trò chuyện”, Choi Young-hoon (28 tuổi), chủ quán bar ở Seoul, nói với The Guardian.