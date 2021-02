Vì sao nhiệt độ chưa xuống 0 độ C, tuyết vẫn rơi trên đỉnh Fansipan ngày 27 Tết?

(VTC News) -

Video: Mưa tuyết rơi trắng xóa đỉnh Fansipan ngày cuối năm

Sáng 8/2 (27 Tết), nhiều người bất ngờ chứng kiến hiện tượng mưa tuyết xảy ra trên đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) trong khi các tỉnh phía Bắc mới chịu tác động ban đầu của không khí lạnh, nhiệt độ chưa xuống quá thấp.

Trả lời VTC News, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực phía Bắc cho biết, khoảng 8h15, trên đỉnh Fansipan bắt đầu ghi nhận hiện tượng tuyết rơi, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

“Tuyết rơi cùng với mưa, ngành khí tượng gọi là mưa lẫn tuyết", ông Hải cho biết.

Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan sáng 27 Tết.

Lý giải việc tại sao mưa tuyết xảy ra khi nhiệt độ chưa xuống 0 độ C, ông Hải cho hay, nguyên nhân không phải do nhiệt độ xuống thấp khiến tuyết rơi vì gió mùa hiện tại mới vừa bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta. Sáng nay, nhiệt độ ở Sapa ở khoảng 9,9 độ C và trên Fansipan cũng trên 1 độ C.

"Tuy nhiên, đợt gió mùa này đã gây lạnh và hình thành tuyết ở Trung Quốc trước đó. Tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc nhưng bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam. Khi di chuyển đến các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thì gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, làm cho tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi xuống khu vực đỉnh Fansipan.

Đây là hiện tượng hiếm gặp. Giống như trường hợp tuyết rơi trên sa mạc. Sa mạc nóng nhưng vẫn có tuyết rơi là do gió trên cao thổi tuyết từ nơi khác đến, khi gió đến sa mạc bị suy yếu, tuyết đủ nặng thì sẽ rơi xuống, chứ không phải mưa tuyết hình thành tại chỗ”, ông Hải lý giải.

Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết hiện tường này cũng từng xảy ra ngày 18/2/2019 tại đỉnh Fansipan.