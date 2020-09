Vì sao nhà Phật coi tháng 7 âm lịch là tháng đẹp nhất trong năm?

Vì nghĩ tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian xui xẻo nên nhiều người kiêng kị đủ thứ. Từ công việc đến cuộc sống, các việc quan trọng hầu như đều bị dừng lại. Điều này không chỉ khiến công việc cá nhân, gia đình trì trệ mà còn phần nào ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội.

Về chuyện rủi may trong cuộc sống, Đại đức Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Địa Tạng Phi Lai (Hà Nam) chia sẻ: “Với cá nhân thầy, thầy rất tin luật nhân quả. Bên cạnh luật nhân quả, thầy còn tin có luật hấp dẫn. Có thể hiểu đơn giản rằng, những người vui vẻ thì bạn bè của họ phần lớn là những người vui vẻ. Những ai cờ bạc thì thường hay chơi với những người cờ bạc. Những người hay buồn, hay than khổ thì chỉ thấy 'thần buồn', 'thần đau khổ' xuất hiện. Những ai thấy mình may mắn thì toàn 'thần may mắn' xuất hiện. Nên nếu tư duy của một người thấy rằng sự may mắn không đến với họ ở thời điểm đó, thì tất nhiên thời điểm đó ít khi họ gặp được sự may mắn".

Đại đức Thích Minh Quang.

Nói về số phận, thầy Minh Quang ví von nó giống như mái tóc, đẻ ra ai cũng có, nhưng ta có quyền cắt ngắn, để dài, uốn xoăn, nhuộm xanh, nhuộm đỏ, hoặc cạo đi... Số phận của mỗi người phụ thuộc vào việc tự mình chuyển hóa nó. Chúng ta có số phận, nhưng cần nhớ rằng có thể thay đổi được số phận.

Về chuyện tháng 7 âm lịch có phải là tháng nhiều xui xẻo như mọi người vẫn nghĩ hay không, Đại đức Thích Minh Quang nhấn mạnh: “Theo quan điểm của nhà Phật thì tháng bảy là tháng đẹp nhất của năm. Đó là mùa xuân của Phật giáo. Sau 3 tháng an cư, chư tăng tịnh hóa thân tâm, quay trở về hợp sức phục vụ chúng sinh để làm đẹp cho đời. Theo kinh Phật thì đây là tháng mà mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Thêm nữa, ngày rằm tháng bảy còn là ngày Tết Trung nguyên – tết giữa một năm. Vậy nên không có lý gì mà tháng bảy lại là tháng kém may mắn cả.

Nếu là tháng xấu thì sao lại có xá tội vong nhân? Vong nhân còn được xá tội, huống chi dương trần chúng ta? Vậy nên tại sao ta không chọn cách nghĩ và biến tháng bảy là tháng bỏ qua mọi thù hận cho nhau, là tháng mọi oán ghét được dập bỏ để chỉ còn lại những điều may mắn và tốt đẹp cho cuộc sống?”.

Ngay sự tích về Vu lan báo hiếu cũng cho thấy sự tốt đẹp của tháng 7. Khi Đại đức Mục Kiền Liên cầu khẩn Đức Phật cứu vớt mẹ mình đang chịu tội ở địa ngục, Phật cho biết cần phải đợi đến rằm tháng 7, khi chư tăng kết thúc 3 tháng an cư tu tập, công năng, công hạnh đều tăng lên, nhờ họ hồi hướng cầu siêu. Nhờ vậy, bà Thanh Đề (mẹ Mục Kiền Liên) mới thoát khổ cảnh.