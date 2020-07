Vì sao nhà giàu ôm tiền đầu tư bất động sản biển?

Giữ sức khỏe từ biển nhiệt đới

Bãi biển Trần Phú – Nha Trang náo nhiệt từ đầu tháng 7/2020

Rất nhiều quốc gia có biển nhưng chỉ có vùng biển nhiệt đới, như biển Đông của nước ta mới có giá trị cao về mặt y tế. Bởi vì khí hậu nóng ẩm nhiệt đới đã từ lâu được các nhà khoa học chứng minh giúp giảm sự ảnh hưởng của nhiều loại virus, đặc biệt là virus Corona.

Một số nghiên cứu sâu hơn nhưng cũng chưa được công bố dự đoán rằng các nơi có khí hậu ấm và lạnh dễ bị COVID-19 tấn công mạnh nhất hiện nay, thứ đến là các khu vực khô cằn. Đồng thời các nhà nghiên cứu cho biết các vùng có khí hậu nhiệt đới trên thế giới ít bị ảnh hưởng nhất.

Thời gian qua, trong lúc nhiều nơi đang cách ly lại xuất hiện rất đông người vẫn bất chấp dịch bệnh để tụ tắm biển. Các bãi biển ở New York, California... đã mở cửa trở lại với các biện pháp phòng tránh dịch như mở theo từng khung giờ, cấm các hoạt động nhóm, đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang bắt buộc và thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa thường xuyên. Lý giải về vấn đề này, báo Sức khỏe đời sống có bài phân tích khá sâu từ nhiều nguồn dẫn chứng khoa học.

“Đi biển sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan COVID-19 khi các bãi biển chật cứng người. Tuy nhiên, trong một báo cáo của WHO đã xác nhận COVID-19 không sống quá vài giờ trên bề mặt và lây nhiễm qua đường không khí. Biển là một nơi không có tế bào chủ nên chỉ sau vài giờ nó sẽ mất khả năng xâm nhập. Cho dù COVID-19 có sống được trong nước biển thì chúng cũng sẽ nhanh chóng bị pha loãng bởi biển có diện tích vô cùng lớn”.

Theo BS. Joseph Khabbaza - Bệnh viện Cleveland, bãi biển vẫn tương đối an toàn nếu bạn thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị. Trên thực tế, đi biển có thể là một sự thay đổi tốt hơn so với việc tập trung trong một không gian công cộng kín. TS. Tania Elliott - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại NYU Langon khẳng định rằng không khí và gió nhẹ sẽ làm cho các hạt hô hấp ít có khả năng truyền đi và sự mở rộng của bãi biển tạo điều kiện cho sự xa cách xã hội. Nói chung, trong các địa điểm công cộng, đi biển vẫn an toàn hơn là bên trong các trung tâm mua sắm và trung tâm cộng đồng.

Các chuyên gia khuyến cáo không cần quá lo lắng về COVID-19 khi đang bơi ở biển, miễn là cách những người khác 2m bởi virus này sẽ không sống được trong nước mặn. Tuy nhiên, nếu bạn đứng ở vùng nước nông, nói chuyện và đứng gần người khác, việc lây truyền có thể xảy ra theo cách tương tự như khi bạn đi đến cửa hàng tạp hóa mà không đeo khẩu trang. Vì vậy, bãi biển vẫn là nơi có thể đến để thư giãn, kể cả trong mùa dịch bệnh.

Nhà giàu ôm tiền mua bất động sản biển

Báo cáo FiinGroup mới nhất, tổng hợp từ 1.368 doanh nghiệp niêm yết (chiếm 96,7% tổng vốn hóa trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM), cho thấy COVID-19 tiếp tục tác động mạnh đến các doanh nghiệp trong quý 2 vừa qua. Trong số này, thực phẩm và đồ uống đã vượt qua lĩnh vực bất động sản để dẫn đầu về triển vọng tăng trưởng doanh thu trong năm nay, với mức tăng 17,2%.

Trước những lợi ích sẵn có từ biển, giới nhà giàu trong nước luôn chuẩn bị cho mình căn nhà thứ 2 (second home) ở biển. Tùy vào sở thích cá nhân và thuận tiện đi lại, nhiều người chọn những thành phó hoặc khu du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Phan Thiết, Hạ Long… làm nơi đầu tư. Tuy nhiên, các dự án nằm dọc cung đường biển chắc chắn là đất dịch vụ thương mại, đa phần rơi vào các bất động du lịch.

Anh Lê Thanh Tùng – người vừa đầu tư căn hộ biển ở Nha Trang – cho biết: “Tôi đi tìm khắp nơi, muốn sở hữu một mảnh đất hoặc căn nhà riêng ở con đường có view biển nhưng rất khó. Giá đất ở nơi này cao, trung bình vài trăm triệu mỗi mét vuông, có khi lên cả tỷ đồng mà không có giao dịch. Muốn mua được ở vị trí đắc địa, chỉ có thể mua căn hộ du lịch”.

Kể từ khi có dịch bệnh, việc chọn lựa những vùng biển có chỉ số nắng cao trong năm rất quan trọng. Khánh Hòa, Phan Thiết và Bà Rịa – Vũng Tàu là 3 địa phương được đánh giá cao bởi chỉ số nắng quang năm trên dưới 300 ngày/năm. Ngược lại nhiều địa phương có biển nhưng thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa bão cũng làm nhiều nhà đầu tư rụt rè.

Các ngành dự báo doanh thu tăng trưởng cao trong năm 2020 phần lớn liên quan đến tiêu dùng nội địa.

Chị Hoàng Anh (Quận 7 – TP.HCM) – cân nhắc: “Lúc đang cách ly tôi không muốn mua bán gì hết, chỉ mong qua mùa dịch. Bây giờ đất nước đang an toàn, hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng, tôi lại mong muốn có căn nhà trước biển. Tâm lý cứ sợ mình không mua nhanh sẽ mất cơ hội!”

Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có diện tích biển khoảng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích biển Đông (cả biển Đông gần 3,5 triệu km2); là quốc gia có chỉ số biển cao, khoảng 0,01 (cứ 100km2 diện tích biển tương ứng 1 km2 đất liền), gấp 6 lần chỉ số biển trung bình toàn cầu, nên biển có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước.