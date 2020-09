Vì sao nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt?

Ngày 25/9, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh (SN 1959), nguyên Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1960), nguyên Phó Giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận (SN 1974), Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Bạch Mai với cùng tội danh.

Theo Bộ Công an, đây là kết quả của việc mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (gọi tắt là Công ty BMS) và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện này theo hình thức xã hội hóa.

Các bị can Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền và Trịnh Thị Thuận. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi của một số lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai. Những người này đã lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế, chủ trương xã hội hóa liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế, vì động cơ cá nhân mà làm trái quy định của Nhà nước, chấp thuận cho Công ty BMS tham gia đề án, nâng giá thiết bị lên nhiều lần, đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh.

Hành vi trên của họ đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điều Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 25/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với những người trên.

Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm của các cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi tài sản.