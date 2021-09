Vì sao nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hoà bị bắt?

Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Dẽ (59 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229 Bộ luật hình sự.

Ông Lê Văn Dẽ - Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hoà. (Ảnh: Tiền Phong).

Ông Dẽ bị bắt vì liên quan sai phạm trong việc cho thực hiện đầu tư các dự án trên núi Chín Khúc (TP Nha Trang) là "Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự" và "Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung". Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đoàn kiểm tra 5 dự án tại khu vực núi Chín Khúc (TP Nha Trang). Kết quả, chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường, đặc biệt tại 3 dự án: Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, Khu đô thị Đồi Đất Lành và Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung của Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng xác định, tại 3 dự án nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa để xảy ra nhiều vi phạm như: Cấp thay đổi giấy chứng nhận đầu tư khi chưa đủ cơ sở; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho dự án khi chưa có quy hoạch sử dụng đất; “hô biến” đất rừng và đất chưa sử dụng thành đất ở nông thôn và đất thương mại dịch vụ để cấp cho doanh nghiệp và hàng loạt những sại phạm khác về môi trường...

Từ thời điểm năm 2014 đến tháng 5/2019, Công ty Khánh Hòa triển khai trồng 104ha rừng, san lấp mặt bằng, mở đường và làm hồ chứa nước nhân tạo với gần 35ha. Tuy nhiên qua kiểm tra, dự án của Công ty Khánh Hòa chưa được phê duyệt 1/500 và chưa được cấp phép xây dựng.

Với dự án mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm, tại thời điểm năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa không chỉ đạo xử lý hành vi không có hồ sơ môi trường đối với dự án. Đến thời điểm kiểm tra, dự án vẫn chưa thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín cũng “lộ” ra nhiều sai phạm. Nghiêm trọng nhất là tới thời điểm kiểm tra dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa có quyết định ký hợp đồng cho thuê 5ha đất trong tổng số hơn 19ha đất mà dự án đã và đang thực hiện.

Ngày 8/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 76/CSKT khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Lê Đức Vinh (SN 1965; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Mộng Điệp (SN 1955, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) cũng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Núi Chín Khúc bị cạo trọc để làm dự án tâm linh. (Ảnh: Tiền Phong).

Vào tháng 8/2020, ông Dẽ bị Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông vi phạm quyết định 1396 ngày 25-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật xây dựng 2014; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ông được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho nghỉ công tác từ ngày 14/11/2020 để chờ đến tuổi nghỉ hưu.