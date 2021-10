Vì sao người dân thờ ơ tiếp cận chính sách BHXH tự nguyện?

(VTC News) -

Tính đến hết tháng 9/2021, huyện An Dương (TP Hải Phòng) có 1.715 người tham gia BHXH tự nguyện, 21.821 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo BHXH huyện An Dương cho hay, tuy là đơn vị hành chính ngoại thành ven đô nhưng số người làm nông nghiệp tại huyện An Dương không nhiều. Lực lượng lao động chủ yếu đang tham gia lao động tại các khu công nghiệp (những người đã tham gia BHXH bắt buộc) và kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do (chưa tham gia BHXH bắt buộc, đây là lực lượng cần tập trung phát triển).

Kinh tế của người dân ở mức trung bình nhưng cũng đủ điều kiện để hàng tháng tích lũy cho việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện An Dương đối với chính quyền cơ sở cùng vào cuộc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH huyện An Dương gắn trách nhiệm, coi nhiệm vụ trên là nhiệm vụ chính trị chung của các cấp, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Cán bộ BHXH huyện An Dương tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

“Chúng tôi phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể để thống kê danh sách người trong diện tham gia 2 loại hình bảo hiểm trên nhưng chưa tham gia để tiếp cận thực hiện tuyên truyền và vận động.

Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống phát thanh của huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, hội nghị, tuyên truyền lưu động bằng xe của cơ quan trên các tuyến đường tại các khung giờ cao điểm”, lãnh đạo BHXH huyện An Dương cho hay.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, không thể tổ chức hội nghị tuyên truyền quy mô lớn, đông người tham dự, BHXH huyện An Dương đẩy mạnh việc tổ chức những hội nghị nhỏ, tập trung vào những nhóm người tiềm năng như các thôn, các xưởng sản xuất tự phát, nhóm người nghỉ việc tại các công ty mà BHXH huyện đang quản lý… Đây là một giải pháp hiệu quả mà BHXH huyện An Dương duy trì để tiếp cận người dân.

Cùng với đó, thời gian qua, BHXH huyện An Dương hàng tháng cung cấp danh sách người tham gia sắp đến hạn tham gia chu kỳ kế tiếp cho đại lý thu để nhân viên, cộng tác viên tiếp cận, tuyên truyền và đôn đốc. Từ đó, đơn vị đã duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Một số đại lý tích cực trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được lãnh đạo BHXH huyện An Dương nhắc tới là Đại lý thu Hội Nông dân, Phụ nữ xã An Hòa; Đại lý thu Hội Phụ nữ xã Hồng Thái.

Cán bộ BHXH huyện An Dương tiếp cận với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo BHXH huyện An Dương, hạn chế lớn nhất trong việc người dân tham gia BHXH tự nguyện là nhận thức.

Theo đó, người dân tại địa phương ít quan tâm tới chính sách BHXH tự nguyện, thờ ơ với việc tiếp cận chính sách, không sẵn sàng tham gia, không sẵn sàng tiếp nhận thông tin tuyên truyền.

Để thực tế này diễn ra, theo đánh giá của lãnh đạo BHXH huyện An Dương là do công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả, đội ngũ tuyên truyền viên, tư vấn viên đều là cán bộ của các đơn vị khác, công việc chính không phải chuyên về lĩnh vực BHXH. Việc tuyên truyền, tư vấn BHXH tự nguyện là công việc kiêm nhiệm.

Chính vì vậy, các tuyên truyền viên, tư vấn viên còn hạn chế về nghiệp vụ, thiếu kỹ năng tiếp cận người dân, chưa làm cho người chuẩn bị tham gia thực sự yên tâm khi tham gia BHXH tự nguyện.

Không những thế, người lao động trong khu vực phi chính thức thường không có thói quen tích lũy thông qua tổ chức thứ ba, họ chỉ muốn làm công và hưởng trọn số lương hàng tháng mà họ được nhận, chưa hình thành thói quen tham gia BHXH. Ngoài ra, họ còn so sánh với các hình thức bảo hiểm khác, thời gian tham gia để được hưởng lương hưu còn quá dài.

“Chính sách chưa linh hoạt, ngang bằng với người tham gia BHXH bắt buộc trong khi đó mức đóng bằng nhau (chế độ trợ cấp tuất hàng tháng, chế độ hưu trí trước tuổi do giảm khả năng lao động, quá trình tham gia đóng còn dài). Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân chưa mặn mà, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như tiềm năng và kỳ vọng”, lãnh đạo BHXH huyện An Dương lý giải.

Để phát triển 2 loại hình bảo hiểm trên, thời gian tới, BHXH huyện An Dương tham mưu với UBND huyện tiếp tục có các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương sát sao, tập trung tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức, chỉ tiêu người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương.

Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, các ban, ngành, các hội, đoàn thể, cơ quan truyền thông tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, bằng nhiều hình thức; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng, hội, đoàn thể rà soát người dân trong diện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhưng chưa tham gia; kèm theo nội dung thống kê người chưa tham gia loại hình BHXH, BHYT để tiếp tận thực hiện việc tuyên truyền, vận động.