Vì sao nên uống C sủi vào ban ngày?

(VTC News) -

Vitamin C còn được gọi là acid ascorbic - chất cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và sửa chữa tất cả các mô cơ thể. Nó liên quan đến nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm sự hình thành collagen, hấp thu sắt, hệ thống miễn dịch, chữa lành vết thương và duy trì sụn, xương, răng.

Vitamin C là một trong nhiều chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại sự phá huỷ gây ra bởi các gốc tự do, cũng như các hóa chất độc hại hoặc chất ô nhiễm như khói thuốc lá. Các gốc tự do có thể tích tụ và góp phần vào sự phát triển của các tình trạng sức khỏe như: ung thư, bệnh tim và viêm khớp.

Tuy nhiên, Vitamin C là chất mà con người không thể tự tổng hợp được. Do đó, để đảm bảo nhu cầu Vitamin C theo khuyến nghị thì nên bổ sung vitamin từ thực phẩm hoặc từ chất bổ sung để duy trì sức khỏe.

Thời gian tốt nhất để uống Vitamin C là vào buổi sáng và buổi trưa sau ăn 30 phút. (Ảnh minh họa)

Vậy Vitamin C nên uống khi nào?

Thời gian tốt nhất để uống Vitamin C là vào buổi sáng và buổi trưa sau ăn 30 phút. Khi cần bổ sung Vitamin C viên sủi từ 500 – 1000 mg thì nên uống ngay sau bữa ăn sáng hoặc trưa. Khuyến nghị không uống tối có lẽ do vai trò của Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh Catecholamin, hoạt hóa hormon vỏ thượng thận nên dễ gây kích thích nhẹ và khó ngủ.

Ngoài ra, Vitamin C là loại hòa tan trong nước giúp cơ thể dễ dàng hấp thu. Cơ thể chỉ lấy lượng vitamin cần thiết và phần dư được thải ra ngoài qua nước tiểu. Vì thế, vitamin này không lưu trữ trong cơ thể.

Nếu chọn bổ sung Vitamin C, tốt nhất nên chọn loại chứa hàm lượng không vượt quá nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Khuyến nghị chế độ ăn bổ sung Vitamin C theo nhóm tuổi và giới tính:

Trẻ từ 1 đến 3 tuổi: 15mg

Trẻ từ 4 đến 8 tuổi: 25mg

Thiếu nhi (9 đến 13 tuổi): 45mg

Thiếu niên (14 đến 18 tuổi): 65-75mg

Phụ nữ trưởng thành (trên 19 tuổi): 75mg

Nam trưởng thành (trên 19 tuổi): 90mg

Phụ nữ mang thai: 85mg

Bà mẹ nuôi con bú: 120mg

Nếu quên không uống Vitamin C thì vẫn có thể bổ sung dưỡng chất này bằng chế độ ăn với nhiều trái cây, rau củ, không nên tự ý dùng liều cao hoặc uống liều gấp đôi để bù lại sau đó.

Lưu ý thêm, hầu hết các loại C sủi (Vitamin C dạng viên nén sủi bọt) hiện nay trên thị trường có hàm lượng 1000mg. Do đó, một viên C sủi bọt thông thường hiện nay chứa khoảng 1g vitamin C, cao hơn gấp 16 lần nhu cầu vitamin C khuyến cáo hàng ngày.

Với liều < 1000mg/ ngày (tức 1viên/ngày) thì có thể sử dụng an toàn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu dùng quá 1000 mg sẽ dẫn tới rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, thừa sắt, viêm bàng quang, viêm tiết niệu... Vậy nên liều dùng cụ thể tùy thuộc vào thể trạng của người. Để có liều dùng phù hợp, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế.