Vì sao nên chọn ghế massage toàn thân hồng ngoại?

Ghế massage toàn thân hồng ngoại được nhiều gia đình ưa chuộng

Ghế massage toàn thân hồng ngoại là gì?

Cấu tạo ghế massage bao gồm hệ thống con lăn cùng túi khí, mô tơ rung được sắp thế theo vị trí và thứ tự nhất định, đảm nhiệm vai trò massage, xoa bóp, bấm huyệt, dây ấn, đấm bóp. Ghế massage toàn thân hồng ngoại là dòng sản phẩm được tích hợp thêm bộ phận nhiệt hồng ngoại chủ yếu ở vùng thắt lưng. Một vài dòng sản phẩm khác có thể mở rộng diện tích tại những bộ phận khác như mông, bàn chân, bắp chân, cánh tay. Hiện đại hơn, những dòng thiết bị cao cấp còn có con lăn với đầu bi massage nhiệt hồng ngoại.

Cách thức hoạt động của ghế massage toàn thân hồng ngoại

Khi khởi động chế độ massage nhiệt hồng ngoại, những vùng được bố trí công nghệ này sẽ nóng dần đến nhiệt độ mặc định được nhà sản xuất lập trình sẵn, hoặc người dùng có thể tùy chỉnh theo ý mình. Mức nhiệt hồng ngoại an toàn nằm trong khoảng 30 - 60 độ C và tăng nhiệt từ từ, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái, không bị sốc nhiệt hay quá nóng, an toàn cho làn da. Khi nhiệt lượng đạt đến mức cài đặt sẽ được duy trì đến khi tiến trình massage kết thúc, hoặc người dùng tắt chức năng hồng ngoại.

Hầu hết các mẫu ghế massage nhiệt hồng ngoại đều được cài đặt nhiệt độ tự động

Tia hồng ngoại là gì?

Nói một cách dễ hiểu, tia hồng ngoại là bức xạ ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên. Tia hồng ngoại còn gọi là bức xạ nhiệt khi khả năng phát ra nhiệt lượng cao. Tác dụng nhiệt là công dụng chủ yếu của loại tia này, có khả năng tác dụng lên bề mặt và thẩm thấu vào da 1 - 3mm.

Nhờ vào khả năng tác dụng xuyên đến 3mm da, tia hồng ngoại là nóng da tại chỗ giúp mạch máu giãn ra và dẫn nhiệt khắp cơ thể. Nhiệt độ toàn thân tăng lên hỗ trợ chữa bệnh xương khớp, cơ, vết bầm; giảm đau nhức; thúc đẩy chuyển hóa tại chỗ. Đồng thời, tia hồng ngoại cũng giúp làn da thêm đẹp nên được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm thẩm mỹ.

Lợi ích của tia hồng ngoại trên ghế massage toàn thân

Tăng cường hệ miễn dịch

Công nghệ nhiệt hồng ngoại trên ghế massage toàn thân giúp cơ thể được sưởi ấm tự nhiên, từ đó tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao hệ miễn dịch, thúc đẩy lưu thông khí huyết, phòng ngừa bệnh hô hấp…, đặc biệt tiện ích trong việc nâng cao sức khỏe cho người lớn tuổi.

Giảm đau xương khớp

Theo thông tin từ bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, người lớn tuổi chiếm 60% tỷ lệ đau nhức xương khớp, gây bất tiện trong sinh hoạt. Ghế massage toàn thân hồng ngoại là phương pháp lý tưởng để cải thiện tình trạng này mà không cần dùng thuốc giảm đau hay tiêm chích.

Khi bật chế độ nhiệt hồng ngoại, cơ thể nóng lên kích thích máu lưu thông để giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, giảm co thắt cơ khi mắc các bệnh mạn tính như đau cổ vai cánh tay, đau thắt lưng, đau thần kinh tọa, đau khớp, đau liên sườn… Đồng thời, ghế massage kết hợp những động tác vỗ, nhào, xoa bóp, đấm sẽ tăng hiệu quả giảm đau, gân cốt thư giãn.

Người lớn tuổi nên sử dụng ghế massage toàn thân hồng ngoại để giảm cơn đau nhức hành hạ

Nâng cao sức khỏe tinh thần

Với nhiệt độ vừa phải phối hợp cùng các bài massage chuyên nghiệp, cơ thể bạn sẽ được sưởi ấm hợp lý, mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái, xua tan đi những căng thẳng, mệt nhọc sau ngày dài học tập, làm việc căng thẳng, đưa cơ thể vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Đây là sản phẩm rất phù hợp sử dụng cho người lớn tuổi để nâng cao sức khỏe thể chất, lẫn tinh thần.

Trẻ hóa làn da

Quá trình lưu thông máu dưới da khi được nhiệt thẩm thấu và sẽ được kích thích lưu thông tốt hơn, cho làn da thêm trắng mịn và mềm mại. Song song đó, sử dụng ghế massage toàn thân nhiệt hồng ngoại thường xuyên có tác dụng hỗ trợ tái tạo cấu trúc da, tẩy tế bào chết, trẻ hòa làn da, mang đến bạn ngoại hình hồng hào, trẻ trung.

Thêm trẻ đẹp với ghế massage toàn thân hồng ngoại

Những công dụng thần kỳ của ghế massage toàn thân hồng ngoại đã được chứng minh. Bạn hãy thường xuyên sử dụng thiết bị để sức khỏe được chăm sóc mỗi ngày và cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, tích cực về tinh thần, thể chất cùng làn da.