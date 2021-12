Vì sao Mứt Tết luôn phải có trên bàn thờ người Việt

(VTC News) -

Theo phong tục cổ truyền, ngày Tết, nhất định nhà nhà đều phải có khay mứt dâng lên ông bà, tổ tiên bởi sự may mắn, hạnh phúc, tài lộc mà nó mang lại. Một khay mứt chất lượng luôn phải đầy đủ các vật phẩm mang theo tâm linh của người Việt.

Hộp quà mứt Cửu Phúc như một mâm cỗ cúng gia tiên có đầy đủ trà, bánh, mứt, quả dẻo, với 9 phẩm vật là những "tinh hoa đất trời", gói trọn trong đó sự cân bằng về màu sắc, ngũ hành, âm dương, mang vẻ đẹp tinh tế, là một lựa chọn hàng đầu để dâng lên ông bà, tổ tiên.

Hộp quà Tết Mứt Cửu Phúc mang đầy đủ 9 món cổ truyền. (Ảnh: Helen Recipe)

Giống như "miếng trầu là đầu câu chuyện", mứt luôn là món được bày sắp trang trọng trên bàn trà của mọi gia đình, là món "khai vị" cho mọi cuộc gặp gỡ, đến thăm, chúc tụng của người Việt Nam.

Không đơn thuần chỉ vậy, với quan niệm của ông cha, đây là món ăn mang lại may mắn, bình an và no đầy nên gần như xuất hiện trong mọi gia đình mỗi dịp đầu năm, kết nối người người sống với nhau chân thành, gần gũi. Đây cũng là thức quà đặc biệt ngày xuân để cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức.

Mỗi loại mứt mang những ý nghĩa riêng biệt nhưng chúng sẽ đều thể hiện chung cho sự may mắn, thịnh vượng. Có thể kể đến như mứt gừng được ví như lời cầu chúc cho cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc trong năm mới; mứt sen nõn hay “liên tử” với ý nghĩa đông con nhiều cháu, là biểu tượng của hạnh phúc, sum vầy; mứt dừa là biểu tượng của sự đủ đầy, viên mãn; đu đủ sấy dẻo, vừa là biểu tượng của tài lộc và sinh sôi nảy nở, vừa gợi lên sự đủ đầy của tên gọi.

Hộp mứt Cửu Phúc của công ty Helen Recipe. (Ảnh: Helen Recipe)

Để có thể sở hữu hộp quà Tết – mứt Cửu Phúc, quý khách có thể tới các cửa hàng đại lý gần nhất để mua hàng. Với mục tiêu “Nhà nhà đều có mứt Cửu Phúc”, Helen Recipe sẽ tập trung hướng đến các đại lý từ thành thị đến nông thôn trên khắp đất nước giúp bà con dễ dàng tiếp cận.