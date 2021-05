Vì sao Meghan Markle bị mỉa mai khi ra sách về tình cha con?

(VTC News) -

Cuốn sách thiếu nhi mang tên The Bench của Meghan Markle sẽ được phát hành vào ngày 8/6. Nó được giới thiệu là tác phẩm viết về tình cảm cha con, lấy cảm hứng từ tình cảm của Hoàng tử Harry và con trai Archie. Trong sách có hình vẽ người cha mặc quân phục bế con trong khi người mẹ từ trong nhà xúc động ngắm hai cha con, gợi nhắc hình ảnh Harry khi còn trong quân ngũ.

Meghen Markle cho biết: "Cuốn sách 'The Bench' bắt đầu bằng bài thơ tôi viết cho chồng vào Ngày của Cha, sau khi Archie ra đời 1 tháng". Nữ công tước hy vọng cuốn sách sẽ phù hợp với mọi gia đình, ở mọi hoàn cảnh. Dự kiến sách được phát hành ở Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Australia, New Zealand, Ấn Độ và Nam Phi.

Meghan và cuốn sách thiếu nhi sắp phát hành của cô.

Một hình minh họa trong cuốn sách mới của Meghan.

Theo đại diện nhà xuất bản, sách mới của Meghan gợi "cảm giác ấm áp, sự kết nối và lòng trắc ẩn". The Bench được minh họa bằng tranh màu nước của họa sĩ Christian Robinson.

Thông tin về cuốn sách mới của Meghan khơi lên nhiều phản ứng tiêu cực trong công chúng, một trong những người lên án gay gắt nhất là Piers Morgan - cựu MC của kênh truyền hình ITV (Anh), từng phải thôi việc do những bình luận dành cho Meghan sau cuộc trò chuyện đình đám của vợ chồng cô với "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey.

Theo Piers Morgan, dù quyết định rời khỏi Hoàng gia Anh để tự lập từ lâu, Meghan vẫn lợi dụng tước hiệu hoàng gia để quảng cáo cho cuốn sách. Bằng chứng là trang bìa cuốn sách, dòng thông tin tác giả đề "Meghan, Nữ công tước xứ Sussex".

"Meghan cứ tiếp tục dùng tước hiệu hoàng gia một cách mập mờ, bởi cô ta biết rõ đây là lý do duy nhất để các nhãn hàng nào sẵn sàng trả số tiền lớn cho cô ta", Piers Morgan nói với Daily Mail. Ông cũng nói vợ chồng Meghan đạo đức giả khi viết sách thuyết giáo về tình cha con nhưng cả hai lại đối xử chẳng ra gì với bố đẻ của mình.

Meghan và chồng con.

"Cuốn sách mới về tình cha con này là một ví dụ cho thấy Meghan liên tục giảng đạo lý về những gì mà chính mình chưa bao giờ làm. Nếu thật sự quan tâm về tình cha con, cô ta sẽ dành ra dù chỉ vài tiếng đồng hồ lái chiếc limousine sang trọng đến thăm cha, người chưa từng gặp con rể và cháu ngoại Archie. Nếu thật sự quan tâm đến tình cha con, Meghan sẽ không bao giờ bôi nhọ gia đình Harry trên sóng truyền hình theo cách tồi tệ như vậy, khiến mối quan hệ của Harry với cha bị hủy hoại" - Morgan viết. Quan điểm của ông được đông đảo cư dân mạng tán thành.

Còn Allison Langdon, MC của chương trình Australia Today, phản đối chuyện so sánh cuốn sách của Meghan Markle với tác phẩm của các tác giả nổi tiếng chuyên viết cho trẻ em khác như Roald Dahl hay J.K Rowling vì đó là sự so sánh quá khập khiễng. Chuyện Meghan sẽ thu âm cho phiên bản sách nói của The Bench cũng bị nữ MC mỉa mai. Bạn dẫn của Allison - nam MC Karl Stefanovic - cũng cười nhạo chuyện nữ cong tước làm thơ cùng chồng khi họ chuyển sang định cư ở Mỹ.

Dù bị mỉa mai, "ném đá", cuốn sách The Bench được dự đoán sẽ mang về cho Meghan số tiền khổng lồ, dù con số chưa được công bố. Chuyên gia truyền thông Nick Ede cho rằng Meghan Markle có thể được trả từ 250.000 - 500.000 bảng (8-16 tỷ đồng) cho cuốn sách này.