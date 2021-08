Vì sao máy bay sơ tán dân khỏi Kabul phải bắn pháo sáng khi cất cánh?

(VTC News) -

Đoạn video đựợc kênh ITV của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải hôm 21/8 cho thấy một chiếc A400M của không quân Pháp thả pháo sáng trong lúc cất cánh khỏi sân bay Hamid Karzai.

Mục đích của hành động này được cho là nhằm lạc hướng công nghệ tầm nhiệt mà các nhóm khủng bố sử dụng để phóng tên lửa vào máy bay. Đồng thời nó cũng nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ một cuộc tấn công bằng tên lửa. Một số máy bay của quân đội Mỹ sử dụng kỹ thuật hạ cánh chúi mũi.

Video: Máy bay Pháp thả pháo sáng khi cất cánh từ sân bay Kabul

Các hoạt động sơ tán công dân khỏi Kabul vẫn đang được Mỹ và nhiều nước cấp tập triển khai trong bối cảnh hàng nghìn người vẫn đang mắc kẹt tại sân bay Hamid Karzai.

Trong khi Taliban được cho là sẽ không tấn công máy bay thực hiện chiến dịch giải cứu vì lo ngại kích hoạt một chiến dịch quân sự khác do Mỹ dẫn đầu, giới chức các nước cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng từ ISIS-K, một nhánh ở Afghanistan của IS.

Một số quan chức lo ngại kịch bản ISIS-K sử dụng các tên lửa tầm ngắn mà tổ chức này đánh cắp được để hạ gục các máy bay sơ tán chở người tị nạn.

"Một trong những tình huống bất ngờ mà chúng tôi đặc biệt chú ý là khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố do một nhóm như ISIS-K - kẻ thủ không đội trời chung của Taliban thực hiện. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giảm thiểu các rủi ro và tăng tối đa số người lên máy bay", cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói hôm 19/8.

Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), ISIS-K từng gây ra gần 100 vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Afghanistan và Pakistan, cũng như khoảng 250 cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Pakistan, Afghanistan và Mỹ kể từ tháng 1/2017.