Vì sao Massan đóng cửa hơn 400 cửa hàng VinMart, VinMart+?

Theo kết quả kinh doanh quý III/2020 và 9 tháng đầu năm tài chính 2020 vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố, sau 9 tháng, 421 siêu thị mini VinMart+ và 12 siêu thị VinMart bị đóng cửa.

Hơn 80% số cửa hàng đóng cửa đặt tại TP.HCM và các thành phố cấp 2 có tỷ lệ doanh thu/m2 thấp hơn gần 50% so với mức yêu cầu để đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng.

Ở chiều ngược lại, Masan chỉ mở mới 57 siêu thị mini VinMart+ và 1 siêu thị VinMart. Đến cuối tháng 9, VinCommerce có tổng cộng 2.646 điểm bán gồm 2.524 cửa hàng VinMart+ và 122 cửa hàng VinMart.

Nhiều siêu thị Vinmart bị đóng cửa sau 9 tháng năm 2020. (Ảnh minh họa)

Lý giải về điều này, báo cáo của Massan cho biết, tổng mức thua lỗ của các cửa hàng bị đóng cửa là 202 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020 và khoản lỗ này sẽ không xảy ra lại trong năm 2021. Tập đoàn đang điều chỉnh mô hình hoạt động và hình thức bày trí bằng việc khai trương các cửa hàng thí điểm mới tại TP.HCM và Hà Nội. Các mô hình thí điểm này sẽ được áp dụng khi mở cửa hàng mới nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

Cũng theo Massan, dù đóng cửa hàng loạt cửa hàng kém hiệu quả nhưng doanh thu VinMart+ tăng 38,4% trong quý 3/2020 so với cùng kỳ 2019 và tăng 56,5% trong 9 tháng đầu năm 2020 so với 9 tháng đầu năm 2019.

Lượng khách đến cửa hàng giảm 7,9% trong quý 3/2020 do ảnh hưởng của các biện pháp giãn cách xã hội đầu quý 3, tuy nhiên lượng khách đến cửa hàng tại các thành phố cấp 2 tăng 2,6% do tác động của đại dịch ít rõ nét hơn tại khu vực này.

Cũng trong quý III, doanh thu của VinMart tăng 5,4% so với quý 2/2020 vì lượng khách đến siêu thị đã phục hồi. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn 15,8% so với cùng kỳ năm trước do sự sụt giảm doanh số của các trung tâm thương mại thuộc Vincom Retail (VRE).

Ngoài ra, doanh số nhãn hàng riêng tại hệ thống VinMart, VinMart+ đang tăng nhanh với tốc độ trên 10% trong quý III. Đây là một trong những ưu tiên của Masan với mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp lên 20% doanh thu của toàn chuỗi trong dài hạn.