Vì sao không vào nhà thầy lang, lãnh đạo Đội quản lý thị trường ở Nghệ An vẫn bị đình chỉ công tác?

(VTC News) - Mặc dù không đi cùng nhóm cán bộ nghi vào nhà thầy lang tống tiền, nhưng Đội phó Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (Cục QLTT Nghệ An) vẫn bị đình chỉ công tác.

Video: Camera ghi lại hình ảnh các cán bộ QLTT đến nhà thầy lang làm việc ngày 4/12/2018

Liên quan đến vụ việc nghi vấn cán bộ QLTT đến nhà thầy lang tống tiền, Cục QLTT Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh Quang (Đội phó Đội QLTT số 8), ông Trương Quang Cường, Võ Thành Vinh (kiểm soát viên) và Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên lái xe) do có dấu hiệu vi phạm quy chế của đơn vị.

Mặc dù, ông Nguyễn Minh Quang không đi cùng với cấp dưới vào nhà thầy lang Vi Văn Hùng (dân tộc Thái, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) nhưng theo Cục QLTT Nghệ An, ông Quang vẫn liên quan, nên tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, công chức trong thi hành công vụ.

Sáng 5/1, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Minh Quang cho biết, sáng 4/12/2018, ông Quang được ông Nguyễn Mạnh Hùng (Đội trưởng đội QLTT số 8) phân công dẫn đầu đoàn đi huyện Anh Sơn (Nghệ An) làm nhiệm vụ.

“Tôi dẫn đầu đoàn đi đến huyện Anh Sơn thẩm tra xác minh thông tin một hộ kinh doanh, hoạt động thương mại có dấu hiệu vi phạm hành chính. Sau khi xong việc, trên đường về xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) tôi nhận được nguồn tin báo có một hộ dân kinh doanh không đúng quy định nên tôi vào thu thập thông tin.

Đúng lúc đó, đồng chí Cường nói mẹ đồng chí bị gãy xương chậu nên xin phép cho đi vào nhà thầy Vi Văn Hùng ở xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) để mua thuốc về cho mẹ. Khi đó, tôi một mình ở lại xã Hạnh Lâm, đồng chí Cường, Vinh và Thủy đi xe biển xanh 37A – 003.34 vào nhà thầy Hùng.

Khoảng 1 tiếng sau, 3 đồng chí đó quay ra đón. Tôi hỏi có mua được thuốc không, thì đồng chí Vinh nói không mua được vì nghĩ thuốc không đảm bảo. Đồng chí Vinh có đi vào buồng nên bị thầy Hùng giận. Sau đó, tôi không nói gì cả và mọi người đi về trụ sở, trên xe không thấy anh em nói gì về chuyện nhận tiền của thầy Hùng”, ông Quang chia sẻ.

Xe biển xanh chở cán bộ, nhân viên QLTT vào nhà thầy lang.

Trước đó, ông Vi Văn Hùng, người chuyên bốc thuốc lá gia truyền chữa bệnh gãy xương cho biết, ngày 4/12/2018, có 3 cán bộ mặc đồng phục của QLTT đi xe biển xanh 37A – 033.43 đến giới thiệu là cán bộ QLTT nói nhận được đơn tố cáo nhà ông hành nghề không có giấy phép, không có giấy phép kinh doanh và không có chứng chỉ hành nghề nên yêu cầu nộp phạt.

"Họ yêu cầu nộp phạt từ 60 đến 70 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi nói gia đình không có tiền nộp thì vị này hỏi tôi "nộp được bao nhiêu?". Tôi trả lời "tất cả vay mượn thì chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng. Rồi họ chạy theo tôi vào buồng ngủ và nói "đưa 6 triệu là được", ông Hùng kể lại.

Ông Hùng cho rằng, hành vi của những người này có nhiều biểu hiệu bất thường. Thứ nhất, ông Hùng cho rằng, đơn tố giác đó là do những người này tự đánh máy. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu cán bộ QLTT đến kiểm tra, nếu gia đình ông sai thì họ nên nhắc nhở và hướng dẫn.

Mặt khác, gia đình ông Hùng là người dân tộc Thái, rất kiêng kỵ người lạ vào buồng theo phong tục, nhưng những người này vẫn theo vào.

Trả lời PV vào sáng 2/1, ông Trương Văn Cường (Đội QLTT số 8, Cục QLTT Nghệ An) xác nhận trước đó ông có đến nhà thầy lang Vi Văn Hùng để bốc thuốc.

“Sáng 4/12/2018, tôi và 2 đồng chí nữa là anh Vinh và anh Thủy tài xế đi xe biển xanh đến nhà thầy Vi Văn Hùng để bốc thuốc cho mẹ. Tại đây, chúng tôi không hề lấy tiền của thầy Hùng’’, ông Cường khẳng định.

Cán bộ QLTT đến nhà thầy lang mua thuốc nhưng lại đưa giấy tờ ra nói chuyện với thầy lang. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Võ Thành Vinh, người đi cùng ông Cường vào nhà ông Vi Văn Hùng cũng thừa nhận: “Hôm đó, chúng tôi đi 3 người vào nhà thầy Hùng để bốc thuốc cho mẹ anh Cường. Chúng tôi đi xe biển xanh vì khi đó chúng tôi đang đi làm từ Anh Sơn về nên tiện thể đi xe vào luôn.

Chúng tôi không ai nhận tiền của ông Vi Văn Hùng, cũng không vào buồng nhà ông Hùng. Còn hình ảnh người mặc trang phục QLTT được đăng tải đó không phải là chúng tôi”.

Tuy nhiên, thầy lang Vi Văn Hùng cho biết, ngày 4/12/2018, chỉ có duy nhất một đoàn 3 người mặc trang phục QLTT đến nhà ông. Tuy nhiên, 3 người này không phải đến mua thuốc mà đến để làm việc và yêu cầu ông nộp phạt vì hành nghề không có giấy phép.

“Không có chuyện 3 cán bộ QLTT Nghệ An vào nhà tôi mua thuốc. Các cán bộ này không thật thà. Hôm đó họ đến làm việc chứ không mua thuốc", ông Hùng khẳng định.

>>> Đọc thêm: Tạm đình chỉ 4 cán bộ, nhân viên quản lý thị trường nghi tống tiền thầy lang ở Nghệ An

Mạo danh cán bộ quản lý thị trường tống tiền thầy lang: Thông tin bất ngờ Ông Vi Văn Hùng cho biết, một người tự xưng nhân viên mới Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) Nghệ An đã mang tiền đến nhà trả lại cho ông.

Nghi vấn cán bộ quản lý thị trường tống tiền thầy lang: 'Chúng tôi đến bốc thuốc cho mẹ, không hề lấy tiền' Cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT Nghệ An xác nhận có đi xe biển xanh đến nhà thầy lang, nhưng không nhận tiền mà chỉ đến để bốc thuốc cho mẹ, trong khi đó thầy lang...

Trần Lộc