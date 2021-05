Vì sao không nên mở cửa phòng ngủ vào ban đêm?

Một trong các nguyên tắc phong thủy quan trọng là tránh ngủ với cửa mở. Cửa mở có thể khiến tất cả các năng lượng tích cực trong phòng thoát ra. Việc đóng cửa giúp ngăn chặn điều này, khiến bạn có cảm giác an toàn, an tâm và bình an hơn, ngủ sâu giấc hơn.