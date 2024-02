(VTC News) -

Quầng legging là kiểu quần bó sát chânm có độ dày mỏng khác nhau, thường được làm bằng vải thun, vải da hoặc cotton. Tuy thiết kế đơn giản nhưng đây là mẫu quần được nhiều chị em ưa chuộng bởi sự thoải mái mà nó đem lại, dễ phối đồ và mặc tôn dáng.

Quần legging có thể mặc được trong nhiều dịp, từ đi học, đi chơi, đi làm đến đi thể dục, miễn là bạn có thể phối với những kiểu áo phù hợp. Vậy vì sao không nên mặc quần legging lên máy bay, khi nó vừa đẹp vừa tiện lợi như thế?

Vì sao không nên mặc quần legging lên máy bay?

Theo chia sẻ của Christine Negroni - tác giả cuốn sách về những thảm hoạ hàng không bí ẩn nhất thế giới, quần legging có thể là nguyên nhân gây tử vong hoặc để lại những vết sẹo nếu máy bay gặp sự cố hoặc xảy ra hoả hoạn trong cabin. Christine Negroni nói trên The Sun: "Nhiều người thường thích mặc quần legging hoặc quần tập lên máy bay bởi chúng có độ co giãn tốt; nhưng đây là trang phục làm từ sợi nhân tạo, rất dễ bắt lửa nếu không may xảy ra hoả hoạn".

Vì sao không nên mặc quần legging lên máy bay? (Ảnh minh hoạ: Istock)

Thêm nữa, những chiếc quần legging thường có kiểu dáng bó, ôm sát cơ thể nên nếu hành trình bay của bạn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nó có thể hạn chế hoạt động của bạn, cản trở lưu thông máu, khiến bạn có thể bị chuột rút.

Phần cạp quần ôm sát vào eo, bó bụng, nếu chuyến bay kéo dài thì bạn có thể bị trướng bụng, vô cùng khó chịu. Đó cũng là lý do vì sao không nên mặc quần legging lên máy bay.

Những trang phục không nên mặc khi đi máy bay

Bên cạnh quần legging, những trang phục dưới đây cũng được khuyên không nên mặc khi đi máy bay:

Quần áo bó: Không nên mặc quần áo có kiểu dáng ôm sát cơ thể hoặc đồ chật khi đi máy bay bởi nó sẽ khiến quá trình lưu thông máu trở nên kém hiệu quả. Quần áo bó cũng khiến bạn cảm thấy căng thẳng, khó chịu hay ngộp thở bởi máy bay có không gian nhỏ, khá bí bách.

Áo liền quần (jumpsuit): Mặc dù jumpsuit trông đẹp và thoải mái nhưng bạn cũng không nên mặc khi đi máy bay bởi cả việc mặc vào lẫn cởi ra đều khá cầu kỳ, không phù hợp với không gian chật hẹp trên máy bay, nhất là khi bạn cần đi vệ sinh với bộ jumpsuit đó.

Quần áo có khoá và các phụ kiện bằng kim loại: Mặc những món đồ này, bạn có thể cảm thấy phiền khi bị những chiếc máy quét với kim loại quá nhạy ở sân bay làm chậm tốc độ di chuyển.

Giày cao gót: Loại giày này có thể cản trở các hoạt động của bạn như lấy đồ, kéo vali hay gây khó khăn khi bạn di chuyển tới các địa điểm trong nhà ga, sân bay. Trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp, việc di chuyển bằng giày cao gót sẽ không thể nhanh bằng giày bình thường hoặc dép.

Để có chuyến bay an toàn, khỏe khoắn nhất, bạn nên chọn mặc những bộ trang phục đơn giản, thoải mái như áo phông, quần ống rộng bằng chất vải linen hoặc quần joggers. Nên sử dụng dày thể thao, vừa thoải mái vừa dễ đi lại.