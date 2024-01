(VTC News) -

Có nhiều loại khoai bao gồm khoai lang, khoai tây, khoai môn, khoai từ, khoai sọ... Trong đó, xét về dinh dưỡng, khoai lang tốt hơn các loại khoai khác. Bài viết này chủ yếu so sánh với khoai tây vì đây là hai loại khoai được sử dụng phổ biến nhất.

Vì sao khoai lang tốt hơn các loại khoai khác?

Theo chia sẻ của BS Bùi Thị Duyên (khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM) trên tạp chí Tri Thức, khoai lang tốt hơn các loại khoai khác như khoai tây bởi nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và một số chất có lợi hơn. Cụ thể, lượng chất chống oxy hoá beta-caroten và anthocyanin dồi dào trong khoai lang giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do, giảm nguy cơ bệnh ung thư, tim mạch.

Loại củ này có nhiều phytosterol, giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khoai lang cũng chứa nhiều vitamin A hơn khoai tây, giúp bảo vệ mắt và hệ miễn dịch. Chất xơ trong khoai lang cũng cao vượt trội so với khoai tây, rất tốt cho người bị táo bón.

Ngoài ra, lợi thế về lượng kali giúp khoai lang có tác dụng điều hòa huyết áp, tăng cường chức năng thần kinh. So với khoai tây, khoai lang chứa nhiều sắt hơn, tốt cho máu.

Vì sao khoai lang tốt hơn các loại khoai khác? Vì nó chứa nhiều chất chống ôxy hóa hơn (Ảnh: Istock)

Giải thích tại sao khoai lang tốt hơn các loại khoai khác, Samantha Cassetty, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe tại New York, Mỹ chia sẻ trên The Bussines Insider rằng, khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn. Trong thang điểm từ 0 đến 100 đánh giá mức độ chuyển hoá của một loại thực phẩm khiến lượng đường trong máu tăng lên, khoai tây luộc có GI khoảng 78, trong khi chỉ số này của khoai lang là 63.

Điều này có nghĩa là khoai tây sẽ chuyển hoá thành đường nhanh hơn trong hệ tiêu hoá của bạn, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh. Còn khoai lang chuyển hoá chậm hơn, giúp lượng đường trong máu giữ được sự ổn định.

Điều này rất quan trọng bởi thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp giảm lượng đường trong máu và kiểm soát cân nặng.

Cũng theo bà Samantha Cassetty, lượng chất chất chống oxy hóa cao hơn giúp khoai lang có lợi thế trong việc bảo vệ các tế bào trong cơ thể bạn chống lại stress. Điều này cũng rất quan trọng vì stress hay oxy hóa liên quan đến bệnh tim, ung thư và các bệnh về não như Alzheimer.

Khi so sánh, người ta thấy trong khoai lang có hàm lượng cao các vitamin quan trọng hoạt động như chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin A và vitamin C. Khoai lang cũng chứa các sắc tố thực vật chống oxy hóa mà trong khoai tây thông thường không có. Đó là lý do tại sao khoai lang tốt hơn các loại khoai khác trong con mắt chuyên gia dinh dưỡng.

Cần chế biến khoai đúng cách

Tiến sỹ Adelia C. Bovell-Benjamin, giáo sư khoa học thực phẩm và dinh dưỡng tại Đại học Tuskegee (Mỹ), cho biết, phương pháp chế biến khoai tây và khoai lang như luộc, hấp, nướng đều tốt cho sức khỏe và đều bảo tồn được nhiều giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều khoai tây chiên vì món này nhiều dầu mỡ và cung cấp nhiều calo cho cơ thể.

Cả hai loại khoai đều phù hợp trong thực đơn ăn uống hàng ngày và đều có thể sử dụng trong chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, khoai lang là lựa chọn tốt hơn nếu bạn đang muốn điều chỉnh lượng đường trong máu, bổ sung vitamin A và chất chống oxy hoá.