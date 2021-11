Vì sao Kê Gà được chọn là second home của người Sài Gòn?

(VTC News) -

Second home cách TP.HCM gần 2 giờ lái xe chiếm lĩnh thị trường

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 108 ngày nghỉ ngắn vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Đồng thời có hai kỳ nghỉ kéo dài 4-7 ngày gồm tết nguyên đán và kỳ nghỉ 30/4-1/5. Một khảo sát về xu hướng du lịch toàn cầu do tổ chức thẻ visa thực hiện cũng chỉ ra, có đến 74% người Việt chuộng du lịch ngắn ngày nhưng khoảng thời 2 ngày 1 đêm cho mỗi kỳ nghỉ cuối tuần khá ít ỏi nên để tiết kiệm thời gian và tối ưu trải nghiệm, các tín đồ du lịch thường chọn điểm đến cách TP.HCM dưới 2 giờ lái xe.

Minh chứng cho nhận định này, theo khảo sát của hội đồng tư vấn du lịch (TAB), hơn 60% người dân ưa chuộng du lịch ngắn ngày bằng xe tự lái tại các điểm có cự ly gần TP.HCM trong phạm vi dưới 200km. Số lượng kỳ nghỉ ngắn ngày chiếm áp đảo đã thúc đẩy sự nở rộ của thị trường BĐS nghỉ dưỡng và trào lưu second home của giới nhà giàu TP.HCM mà các thị trường liền kề như Kê Gà là trọng điểm.

Phát triển second home cách trung tâm kinh tế lớn dưới 2 giờ lái xe cũng là xu hướng của thế giới. Nhìn sang nước láng giềng Thái Lan, thủ phủ second home nổi tiếng nhất hiện nay là bãi biển Hua Hin cách thủ đô BangKok gần 200km. Trong khi đó, thiên đường second home của giới siêu giàu Mỹ tọa lạc tại Hamptons, nơi cách New York 160km về hướng Đông.

Khu đô thị Thanh Long Bay đón đầu làn sóng tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng tại Kê Gà.

Second home Kê Gà – Lợi thế vô song

Khi cao tốc đang hiện diện rõ nét và dự kiến sẽ về đích cuối năm 2022, xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ về Kê Gà – nơi được dự đoán sẽ trở thành thủ phủ second home của TP.HCM, tương tự như Hamptons (Mỹ) hay Hua Hin (Thái Lan). Bởi lẽ tại Bình Thuận, xét về cự ly so nếu lấy cột mốc từ TP.HCM, Kê Gà đang dẫn đầu đường đua.

Sở hữu lợi thế nằm giữa TP.HCM và Phan Thiết, quãng đường từ TP.HCM tới Kê Gà khoảng 160 -170km và đến Phan Thiết Mũi Né dao động từ 220-230 km. Theo tính toán, khi cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết hoàn thiện sẽ nối liền với cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây tạo thành dải cao tốc xuyên suốt dài 155km.

Như vậy, thời gian kết nối từ TP.HCM tới Kê Gà sẽ được rút ngắn chỉ còn gần 2 giờ di chuyển, trong khi tới Phan Thiết Mũi Né mất khoảng 2,5 – 3 giờ. Với lượng dân số lưu trú khổng lồ lên tới hơn 13 triệu người và đóng vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Kê Gà sẽ là thị trường màu mỡ cho xu hướng second home của giới nhà giàu Sài Gòn.

Thanh Long Bay trải dài trên 1,7km ven biển Kê Gà.

Cũng trong mạng lưới đường bộ, Kê Gà còn là đầu mối của hai tuyến đường ven biển ĐT 719 và ĐT 719B dự kiến hoàn thiện đầu năm 2023, sẽ kết nối liên vùng các điểm du lịch tỉnh Bình Thuận tạo ra sự liên kết trong trải nghiệm của du khách.

Trong khi Phan Thiết Mũi Né được hưởng lợi từ sân bay Phan Thiết thì Kê Gà vượt trội hơn khi chỉ cách sân bay Quốc tế Long Thành 1 giờ và cách sân bay Phan Thiết 30 phút di chuyển. Trong những năm qua, yếu điểm không có sân bay đã khiến Bình Thuận mất đi hàng triệu lượt du khách nước ngoài và khách đến từ phía Bắc. Do đó, việc thuận tiện di chuyển giữa sân bay địa phương và sân bay Quốc tế đã tạo ra đòn bẩy lớn hút trọn dòng du khách giàu tiềm năng về với Kê Gà.

Trong số hàng trăm resort, dự án đang khởi động tại cung đường ven biển Kê Gà – Hàm Tân đón cú hích hạ tầng, đầu tư second home trong các tổ hợp quy mô được đánh giá cao hơn cả mà Thanh Long Bay là điển hình. Tổ hợp này phát triển theo mô hình “all – in – one” trên quy mô 90ha tích hợp 12 phân khu chức năng cùng hơn 1000 tiện ích đỉnh cao phục vụ đủ mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng đến thể thao biển.

Đồng thời, Thanh Long Bay cũng là dự án duy nhất của Bình Thuận hướng trực diện đến phát triển thể thao biển, phù hợp với định hướng trở thành trung tâm thể thao biển Quốc gia của Bình Thuận năm 2025.

Cầu Ngân Hà - Một trong những công trình sẽ trở thành biểu tượng thu hút khách du lịch tại Thanh Long Bay.

Sự đầu tư bài bản kết hợp cùng vô vàn những trải nghiệm đặc sắc xuyên suốt 24h mỗi ngày sẽ giúp Thanh Long Bay đón trọn dòng du khách khi đến với Kê Gà, ngay tại thời điểm nền du lịch nơi này phát triển rực rỡ. Do đó, không khó để hình dung khi tiến về Kê Gà, giới nhà giàu TP.HCM sẽ chọn Thanh Long Bay làm điểm dừng chân để thỏa sức tận hưởng và trải nghiệm vào các kỳ nghỉ cuối tuần.

Mặt khác, lợi nhuận cho thuê second home vào những ngày bỏ trống cũng tiềm năng hơn hẳn khi tận dụng được nhu cầu du lịch ngắn ngày ổn định từ nội địa cũng như dòng du khách gia tăng đột biến đến từ phía Bắc hoặc Quốc tế sau khi có sân bay. Đó là chưa kể các loại hình linh hoạt như nhà phố biển sẽ tối ưu thêm dòng lợi nhuận từ các hoạt động thương mại, buôn bán, cho thuê để phục vụ nhu cầu ăn – chơi – hưởng thụ của hàng triệu lượt du khách ngay trong tổ hợp!