Vì sao 'I Got A Boy' của SNSD khiến giới thanh nhạc cũng phải trầm trồ?

Được mệnh danh là nhóm nhạc quốc dân, SNSD sở hữu một sự nghiệp rực rỡ hiếm có nhóm nữ nào ở Hàn Quốc đạt được.

Không bó buộc ở một concept hay dòng nhạc nhất định, 9 cô gái được ví như “tắc kè hoa” biến hóa đa dạng, chưa từng trùng lặp phong cách trong bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. I Got A Boy là một minh chứng như vậy, đồng thời đây cũng là bài hát có nhiều bí mật thú vị nhất của SNSD mà ngay cả giới chuyên môn cũng phải trầm trồ.

“Mẹ đẻ” của I Got A Boy – nhạc sĩ Sarah Lundbäck chia sẻ, bài hát được sáng tác chỉ trong 15 phút. Đây là một trong những ca khúc tiên phong của Kpop trong việc xử lý nhiều thể loại âm nhạc và tiết tấu (tempo) khác nhau ở cùng một bài. Nó sẵn sàng vứt bỏ cấu trúc thông thường của một bài hát và nhảy liên tục từ Hip-Hop, nhạc kịch, Crunk R&B rồi qua Electro-Pop.

“100 ca khúc định hình thập kỷ 2010s” của Billboard là danh sách được miêu tả rằng “mang tính định hình và phản ánh âm nhạc cùng văn hóa trên toàn thế giới trong thập kỷ 2010s.”

Càng về gần cuối thập kỷ, việc pha trộn các thể loại âm nhạc lại với nhau không chỉ có ở Kpop mà còn ở nhiều sản phẩm quốc tế khác. I Got A Boy chính là chuẩn mực ban đầu cho xu hướng này. Từ đó tạo nên một tiêu chuẩn để ngành công nghiệp âm nhạc có thể tiến xa hơn và nâng tầm cho mọi sự thử nghiệm âm nhạc của thế kỷ 21.

Ngày 04/11/2013, tại Lễ trao giải YouTube Music Video Awards diễn ra ở New York, SNSD đã đánh bại Lady Gaga, Justin Bieber, One Direction để giành giải Video của năm, sánh vai cùng Nghệ sĩ của năm Eminem. Ngay lập tức, giới truyền thông đã đặt cho 9 cô gái biệt danh "Big winner". Điều thú vị là, lễ trao giải này chỉ diễn ra một năm duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại), vì thế SNSD được xem là người chiến thắng đầu tiên và độc nhất.

Nói về MV I Got A Boy, đây là một sự bùng nổ đầy màu sắc. SNSD hóa thân thành những cô gái thành thị thời thượng trong các bộ trang phục đậm chất đường phố. Phần vũ đạo mạnh mẽ, cuốn hút đã trở thành xu hướng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn mở rộng ra toàn châu Á.

Câu hát “Let’s bring it back to 1:40” được thể hiện bởi cựu thành viên Jessica từng khiến nhiều sinh viên nhạc lý trên thế giới phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Câu này có nghĩa là “Hãy quay về phút 1:40 của bài hát”, đây cũng là đoạn điệp khúc đầu tiên của bài. Ngay lúc này, giai điệu nhảy vụt qua đoạn Electro-Pop và câu hook chính “I got a boy meotjin I got a boy chakan”.

Chưa dừng lại ở đó, con số 140 còn biểu thị cho tiết tấu 140 BPM (140 beat đập trong 1 phút). Điều trùng hợp là đoạn điệp khúc của I Got A Boy có chỉ số BPM là 140, khớp hoàn hảo với con số trong câu hát của Jessica. Cách chơi chữ này càng làm tăng thêm sự độc đáo cho bản hit quốc dân.

Phân đoạn Yuri đeo kính râm và đọc rap thực chất lại không ngầu như những gì fan tưởng tượng. Hóa ra, ngay trước ngày ghi hình MV, Yuri đã bị đau mắt nên không thể trang điểm như các thành viên khác, buộc stylist phải dùng đến phụ kiện để “tạo nét” cho cô nàng để kịp tiến độ công việc. Đây là sự thật hài hước phải mất 8 năm sau ngày I Got A Boy ra mắt mới được tiết lộ.