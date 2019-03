Vì sao Hòa Bình chưa cập nhật danh sách thí sinh gian lận điểm thi?

Sau kết luận về gian lận điểm thi ở Hòa Bình được công bố, trong buổi gặp mặt báo chí chiều 12/3, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đã có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh này cập nhập lại điểm của của 64 thí sinh lên hệ thống phần mềm quản lý thi, rà soát xét lại tốt nghiệp.

Bộ cũng yêu cầu Sở thông báo kết quả đã được cập nhật đến cho các trường đại học, học viện, cao đẳng mà các thí sinh có liên quan học ở đó.

Tuy nhiên đến nay các trường vẫn chưa nhận được danh sách trên từ Sở GS&ĐT Hòa Bình. Lý giải việc này, trả lời báo chí, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết là vì "đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Sau khi cập nhật xong, Sở mới có thông báo đến các trường có thí sinh liên quan tham gia về kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ được thực hiện trước ngày 25/3 theo yêu cầu của Bộ.

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều bài thi THPT quốc gia được nâng điểm tại Hòa Bình. (Ảnh: KT)

Các trường sẽ cho thôi học thí sinh gian lận điểm thi?

Trả lời VOV, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, chưa nhận được danh sách các thì sinh nâng điểm, nhưng quan điểm của trường là nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy chế và buộc thôi học.

“Chúng tôi sẽ lọc danh sách các thí sinh ở Hòa Bình sau đó đối chiếu với danh sách thí sinh được nâng điểm tại hội đồng thi Hòa Bình. Chúng tôi hy vọng Đại học Bách khoa Hà Nội không có trường hợp nào sai phạm", ông Tớp nói và cho hay, việc thông báo nghỉ học với thí sinh bị phát hiện sẽ được nhà trường gửi thông báo đích danh, tế nhị.

Theo PGS.TS Phạm Thu Hương, Trưởng phòng đào tạo Đại học Ngoại thương cũng cho biết, trường có danh sách của các thí sinh Hòa Bình trúng tuyển đầu vào. Nếu phát hiện có kết quả không chính xác thì buộc phải làm theo đúng quy chế tuyển sinh năm 2018.

Trên báo VnExpress, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thông tin, do chưa nhận được danh sách 64 thí sinh có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm công bố hồi tháng 7/2018 từ Sở GD&ĐT Hòa Bình, nên chưa rà soát sinh viên ở trường quân đội.

"Chúng tôi chờ danh sách từ Hòa Bình theo đúng công văn chỉ đạo của Bộ. Quan điểm của chúng tôi là không đủ điểm thì không tuyển và thí sinh vi phạm tới đâu xử lý theo đúng quy định tới đó", ông Phúc nói. Một số thí sinh Hòa Bình thi THPT quốc gia năm 2018, trở thành thủ khoa trường quân đội đã không nhập học, ví dụ ở Học viện Hậu cần.

(Ảnh: VnExpres)

Trước đó ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án can thiệp, nâng điểm trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia tại Hòa Bình. Theo kế quả này, có 64 thí sinh (63 em của năm 2018 và 1 em của năm 2017) bị sửa điểm thi. 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm sửa điểm. Trong đó, có bài thi Hóa học được nâng khống 9,25 điểm. Cá biệt có thí sinh được nâng khống tổng điểm 3 môn thi là 26,45 điểm.

Về câu hỏi các thí sinh sai phạm này đã "cướp" đi cơ hội của 64 thí sinh khác, nhà trường có được gọi bổ sung hay không, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay, quyền quyết định thuộc về các trường đại học, vì hiện các trường đã được tự chủ trong việc tuyển sinh.

Gian lận thi tại Hòa Bình: Cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền sửa điểm thi Quốc gia từ nhiều năm Ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã can thiệp sửa điểm từ năm 2017.

Gian lận thi cử: Bao nhiêu thí sinh đỗ trường công an, quân đội? Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ việc tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, có 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được chỉnh sửa nâng điểm.

(tổng hợp)

Khôi Minh