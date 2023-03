Vì sao HLV Troussier 'bỏ quên' Quang Hải, Công Phượng đợt tập trung ĐT Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 2/3, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1955 gọi 22 cầu thủ lên hội quân đợt này.

Đây là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2023 của ĐTQG Việt Nam. Đồng thời, đây cũng chính là lần đầu tiên các cầu thủ làm việc với ông Troussier dưới vai trò thuyền trưởng ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà cầm quân người Pháp dự định gọi lên ĐT Việt Nam khoảng 28 cầu thủ. Bởi mục đích của đợt tập trung này là giúp các cầu thủ làm quen với triết lý mới trong lối chơi mà HLV Philippe Troussier sẽ áp dụng cho “những chiến binh sao vàng”. Tuy nhiên, cuối cùng ông Troussier đã quyết định chỉ gọi đúng 22 cái tên lên ĐT Việt Nam.

Dù vậy, trong bản danh sách này không có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do bộ đôi nay đang thi đấu tại nước ngoài (Pháp và Hàn Quốc). Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục không góp mặt trong đợt hội quân của ĐT Việt Nam, do cầu thủ gốc Nghệ An đang nỗ lực tìm cơ hội ra sân trong màu áo Yokohama FC tại J-League 1 (Nhật Bản).

ĐT Việt Nam tập trung với nòng cốt những ngôi sao từng tham dự AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/3 đến ngày 12/3 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Khác với đội tuyển U23 gồm nhiều cầu thủ từng là học trò của HLV Philippe Troussier tại ĐT U19 Việt Nam giai đoạn 2019-2020, các cầu thủ ĐT Việt Nam đều chưa có dịp làm việc với chiến gia người Pháp.

Do vậy, mục đích chính của đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam là tạo cơ hội để HLV trưởng Philippe Troussier tạo mối liên kết với các cầu thủ đội tuyển và giới thiệu về triết lý bóng đá, lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Do thời điểm ĐT Việt Nam tập trung trùng với giai đoạn tập huấn thứ hai của U23 Việt Nam trong tháng 3, nên HLV Troussier cũng tính toán sẽ tổ chức một trận thi đấu nội bộ giữa hai đội tuyển để quan sát, đánh giá các vị trí.

