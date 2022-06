Vì sao 'hàng hiếm' LUMIÈRE Boulevard khiến thị trường BĐS phía Nam dậy sóng?

(VTC News) -

Với nhiều ưu thế từ vị trí tới thiết kế, cảnh quan, hệ thống tiện ích, thỏi nam châm này có thể tạo nên kỉ lục mới trên thị trường phía Nam.

Tâm điểm xanh giữa Đại đô thị

Diễn biến BĐS tại TP Thủ Đức đang cho thấy sức nóng chưa từng có. Theo thống kê của một số đơn vị nghiên cứu thị trường, giá BĐS tại khu vực này thời điểm cuối quý 1 tùy vị trí đã tăng khoảng 10-15%. Mức tăng này theo giới chuyên gia là dễ hiểu, bởi “thành phố trong thành phố” này đang là “phễu” hút hàng loạt dự án trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, bến xe Miền Đông mới cùng nhiều tuyến đường huyết mạch.

Một nguyên nhân quan trọng làm nóng thị trường tại đây là sự xuất hiện của nhiều dự án tầm cỡ, trong đó đáng kể nhất là Vinhomes Grand Park, được ví như “trung tâm mới “tại TP Thủ Đức.

Hàng loạt kỉ lục của thị trường BĐS Thủ Đức thời gian gần đây đều xuất phát từ tâm điểm này. Các dự án, phân khu ra đời từ đại đô thị này đều rất “hot”. Nếu như trước đó là những cái tên nóng như The Rainbow, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Origami, The Beverly,… thì ngay trong tháng 5 vừa qua, The Beverly Solari gây bão với 6000 căn hộ đầu tiên được đăng ký quyền sở hữu chỉ sau 11 ngày - một kỉ lục mới trên thị trường BĐS phía Nam.

LUMIÈRE Boulevard hứa hẹn là siêu phẩm nối dài kỷ lục bán hàng tại Vinhomes Grand Park.

Là cái tên mới nhất vừa được công bố, LUMIÈRE Boulevard theo giới đầu tư sẽ là siêu phẩm nối dài kỉ lục tại Vinhomes Grand Park, đặc biệt sau cú “bắt tay” giữa Masterise Homes và Vinhomes trong việc nhanh chóng đưa siêu phẩm này ra thị trường trong thời gian ngắn nhất.

LUMIÈRE Boulevard được đánh giá là dự án có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam ngay giữa Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Sở hữu 24 khu vườn xanh chạy dọc theo phương thẳng đứng các tòa nhà, mật độ xanh bao phủ lên tới gần 4ha, kết hợp cùng 20.000m2 cây xanh mặt nước tại nội khu, LUMIÈRE Boulevard mang đến không gian sống xanh đa chiều gần gũi với thiên nhiên.

Màu xanh thậm chí sẽ được nhân rộng hơn với vị trí kim cương của LUMIÈRE Boulevard trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, bao quanh bởi hệ sinh thái xanh từ công viên 36ha, hồ cảnh quan, sông Đồng Nai, sông Tắc.

Tận hưởng resort ngay tại nhà

LUMIÈRE Boulevard được Masterise Homes kiến tạo một không gian sống như ở resort mỗi ngày mà không cần phải đi đâu xa. Tại đây, cả gia đình được cùng nhau dạo bước thư giãn dưới những tán cây xanh mát, ngắm nhìn hàng chục loài hoa rực rỡ, là khoảnh khắc để tất cả lắng lại sau một ngày dài. Vài bước xuống khu vườn thảo mộc, cả gia đình sẽ có buổi picnic thú vị khi cùng nhau chăm sóc và thu hoạch các loại rau, cây ăn trái.

Hệ tiện ích hướng đến giá trị nghỉ dưỡng đích thực tại LUMIÈRE Boulevard.

Đặc biệt, ngay trong nội khu LUMIÈRE Boulevard cư dân được tận hưởng những tiện ích chuẩn quốc tế như: hồ bơi phi thuyền chuẩn Olympic kết hợp hồ jacuzzi spa thủy lực, khu vực sân chơi nước và hồ bơi cho trẻ em,…

Ngoài ra, khu thể thao ngoài trời được trang bị đầy đủ tiện ích cùng khu gym trong nhà hay trung tâm thể thao thực tế ảo giúp cư dân rèn luyện sức khỏe và mang đến nhiều trải nghiệm lý thú mỗi ngày.

Riêng các gia đình có trẻ nhỏ, không gian hồ bơi dành cho trẻ em, khu thả diều, sân chơi, đài phun nước, đường đua thuyền giấy,… sẽ là không gian các bé vô cùng thích thú, nô đùa mỗi ngày.

Sân chơi nước dành cho trẻ em tại LUMIÈRE Boulevard (Vinhomes Grand Park).

Với những tiện ích cao cấp và khác biệt, một không gian sống chuẩn resort là điều đang được mong chờ từ LUMIÈRE Boulevard. Đặc biệt, là một phần của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, cuộc sống nghỉ dưỡng sẽ càng trở nên đầy đủ, hiện đại hơn với hệ sinh thái “all-in-one” của Vingroup bao gồm: công viên 36ha với 15 công viên chủ đề, TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền Manhattan Glory,…

Kết hợp với chính sách tài chính linh hoạt, nhiều hỗ trợ lớn (hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng, tặng 3 năm phí quản lý), LUMIÈRE Boulevard đang được giới trong nghề đánh giá là thỏi nam châm sẽ làm dậy sóng thị trường.