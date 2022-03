Vì sao Giáng My, Diễm My 6X không dự thi Hoa hậu Việt Nam?

Giáng My và Diễm My đều là những mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt một thời và hiện tại cả hai đều được coi là những người đẹp không tuổi với nhan sắc trẻ trung, bền bỉ theo thời gian.

Từng là đại mỹ nhân khuấy đảo showbiz Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước nên họ khiến khán giả không ít lần thắc mắc là tại sao cả hai người đều không đăng ký tham dự cuộc thi nhan sắc danh giá nhất quốc gia - Hoa hậu Việt Nam.

Giáng My xinh đẹp, quyến rũ thời trẻ.

Thông qua những chia sẻ mới đây, công chúng mới biết được rằng thực ra Giáng My và Diễm My đều từng có cơ hội đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng cả hai đều bỏ lỡ vì những lý do đặc biệt.

Giáng My ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là người đẹp nổi bật. Cô thường xuyên tham gia chụp ảnh lịch và rất nổi tiếng.

Giáng My trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 51.

Chính vì sự nổi bật của mình mà Giáng My được nhà trường cử tham gia Hoa hậu báo Tiền Phong 1988 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam). Tuy nhiên, lịch thi hoa hậu năm đó lại trùng với lịch thi ở trường của Giáng My nên người đẹp quyết định từ chối cơ hội này.

Nhớ lại quyết định của mình, Giáng My nói: "Cuộc thi được tổ chức vào tháng 11 nên tôi từ chối. Vì sợ hạnh kiểm xấu và bị điểm xấu. Ngày xưa, điều đó rất quan trọng của mỗi học kỳ. Tôi quan trọng mùa thi hơn là việc thi hoa hậu".

Mặc dù vậy, với nhan sắc xinh đẹp và lộng lẫy của mình, cái duyên vẫn "đưa đường dẫn lối" Giáng My đến với cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992 và giành ngôi vị cao nhất.

Sau khi đăng quang, Giáng My gắn liền với nghiệp diễn viên và được mời tham dự rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình trong và ngoài nước. Cho đến nay, dù không còn tham gia nhiều phim ảnh nhưng Giáng My vẫn là một mỹ nhân đình đám, sở hữu nhan sắc bền bỉ theo thời gian.

Giáng My là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời.

Diễm My cũng là mỹ nhân đình đám và được coi là "nữ hoàng ảnh lịch" của thập niên 1990 nhờ nhan sắc quyến rũ, nổi bật. Điều trùng hợp thú vị là cũng giống như Giáng My, Diễm My đã bỏ lỡ cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1988.

Cuộc thi nhan sắc thời đó đưa ra quy định thí sinh tối đa 23 tuổi và có chiều cao từ 1m55 đến 1m65, trong khi lúc đó Diễm My 26 tuổi và sở hữu chiều cao tới 1m73.

Điều bất ngờ hơn là Diễm My từng bỏ lỡ không phải một lần mà là hai lần cơ hội tham dự các cuộc thi nhan sắc. Sau khi lỡ cơ hội thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1988 vì không đáp ứng tiêu chí tuổi, chiều cao, Diễm My một lần nữa bỏ lỡ cuộc thi Hoa hậu TP.HCM đầu tiên cũng vì hai tiêu chí này.

Giáng My sang trọng, trẻ trung ở tuổi 60.

Dù 2 lần bỏ lỡ cơ hội quý giá tham dự các cuộc thi nhan sắc nhưng Diễm My vẫn rất nổi tiếng với vai trò diễn viên và người mẫu nhờ vẻ đẹp nổi bật và quyến rũ của mình.

Hiện tại đã ở độ tuổi 60 nhưng Diễm My vẫn được hâm mộ nhờ vóc dáng trẻ trung và nhan sắc lộng lẫy. Không còn hoạt động showbiz nhiều nhưng Diễm My vẫn cực kỳ chỉn chu, thời trang trong mỗi lần xuất hiện.