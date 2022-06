Vì sao Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An bị bắt?

(VTC News) -

Chiều 17/6, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Nguyễn Quốc Tiến - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vừa bị bắt do sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện chở khách tại Hội An.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được đơn tố cáo về việc Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vi phạm trong quản lý, sử dụng xe điện chở khách du lịch, đưa một lượng lớn xe hoạt động bên ngoài vào hạch toán trong Công ty CP Công trình công cộng Hội An. Ông Tiến cũng bị tố cáo là đã nâng khống giá trị mua sắm các xe điện, từ 120 triệu đồng được kê lên tới hơn 200 triệu đồng. Được biết, Công ty CP Công trình công cộng Hội An là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn Nhà nước chiếm 51%.