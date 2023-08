Vì sao Giám đốc công an tỉnh, Trưởng Công an huyện không là người địa phương?

(VTC News) -

Ngày 8/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về những kết quả công tác luân chuyển cán bộ trong ngành công an từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay, hầu hết thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ đều đã kinh qua công tác tại địa phương (trừ một số đơn vị đặc thù); trên 95% công an cấp tỉnh có ít nhất một lãnh đạo được điều động từ cơ quan Bộ về.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển gắn với thực hiện bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước, đến nay đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Qua các kỳ đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện, các Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện thuộc diện tái cử hoặc lần đầu giới thiệu vào cấp ủy địa phương đều trúng cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao. Trong đó, nhiều cán bộ được tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được bầu giữ các chức vụ, chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương; một số lãnh đạo có năng lực, trình độ nổi trội, ưu tú về mọi mặt được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.

"Đến nay, Bộ Công an bố trí đạt 97% Giám đốc Công an cấp tỉnh và 100% Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương; ngoài ra, kết hợp với triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đã mở rộng đối tượng để bố trí trên 90% Trưởng Công an cấp xã không là người địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đội ngũ cán bộ luân chuyển và các cán bộ là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các mặt công tác của đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị có nhiều đổi mới tích cực, phá vỡ sự khép kín, cục bộ địa phương.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ luân chuyển, các cán bộ là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương được bố trí tại đơn vị, địa bàn mới không bị tác động bởi các mối quan hệ gia đình, họ hàng, dòng tộc, thân quen, đồng hương nên mạnh dạn, quyết liệt trong thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng; trọng dân, gần dân, bám sát cơ sở để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, Tướng Xô cho biết để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng CAND đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, trong đó có công tác luân chuyển cán bộ.

Một trong những giải pháp có thể nhắc tới như: Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để cán bộ có điều kiện được rèn luyện, thử thách, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất và năng lực nổi trội; Thông qua thực tiễn công tác, chiến đấu để phát hiện, lựa chọn cán bộ nổi trội, cán bộ trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ưu tú về mọi mặt để giới thiệu, lựa chọn đưa đi luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng...

Minh Tuệ