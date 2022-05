Vì sao Giám đốc CDC Đắk Lắk bị bắt tạm giam?

(VTC News) -

Ngày 27/5, nguồn tin của PV VTC News xác nhận, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí - giám đốc CDC Đắk Lắk - do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này.

Cùng bị khởi tố với tội danh như ông Trí, còn có 4 cán bộ tại CDC Đắk Lắk gồm: ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng Tài chính - Kế toán; ông Đặng Minh Tuyết, phó trưởng Khoa Xét nghiệm; bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên Khoa Xét nghiệm; bà Trần Thị Mai Anh, nhân viên Khoa Dược.

Ngoài 5 lãnh đạo, cán bộ tại CDC Đắk Lắk, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với bà Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) để điều tra về cùng hành vi nêu trên.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với cả 6 bị can nêu trên.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Quang Trí.

Trước đó, tại buổi họp báo định kỳ tháng 4/2022 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 6/5, Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đắk Lắk mua sắm dụng cụ kit test của Công ty Việt Á.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quy, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra thể hiện, CDC Đắk Lắk đã mua hơn 63.000 kit test với số tiền hơn 10 tỷ đồng từ Công ty Việt Á. Vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

CDC Đắk Lắk mua khoảng 20.000 kit test với giá khoảng 367.000 đồng/bộ, tương ứng tiền thanh toán khoảng 7 tỷ đồng cho Công ty Việt Á. Ngoài ra, CDC Đắk Lắk tiếp tục mua của Công ty Việt Á một số kit test (lần 2) song chưa thanh toán tiền và chưa rõ số lượng.

Gần đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức tín dụng tại Đắk Lắk tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền, chuyển tiền (giao dịch phát sinh nợ) đối với tài khoản của ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc CDC tỉnh này và một số cá nhân của trung tâm này.

Cơ quan công an cũng đề nghị ngân hàng thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông Trí phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến nay, để cơ quan điều tra có căn cứ ra lệnh phong tỏa tài khoản.