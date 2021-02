Vì sao dự báo lạnh, tháng 2/2021 lại nóng hơn nhiều năm?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong tháng 2/2021, ở các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm, khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn 1,5- 2,5 độ C. Ở Trung Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Dự báo này trái ngược với những nhận định trước đó về khả năng trong tháng 2/2021, nhiệt độ trung bình ở Bắc và Trung Bộ sẽ giảm khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, cuối tháng 12/2020, khi Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thực hiện bản tin dự báo về thời tiết nửa đầu năm 2021, với hình thế khí hậu lúc đó, cao lục địa ở phía Bắc có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên Trung tâm đưa ra nhận định nhiệt độ trung bình tháng 2 sẽ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với mọi năm.

“Nhưng từ giữa tháng 1/2021, hình thế cao lục địa (khối khí lạnh) gây rét không hoạt động mạnh nữa mà di chuyển lệch sang phía Đông. Khả năng gây ra rét cho miền Bắc không nhiều mà thay vào đó là các hình thế gây nhiệt độ cao, nên chúng tôi thay đổi bản tin dự báo cho Bắc Bộ và phần phía Bắc của Trung Bộ, nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình hàng năm khoảng 1-2 độ C. Đây là hoạt động cập nhật dự báo bình thường của Trung tâm”, ông Hưởng nói.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Về dự báo ngắn hạn trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ nay đến mùng 8 và 9/2, sẽ có một đợt mưa rào và dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm mai (7/2), ở khu vực Lai Châu, Điện Biên bắt đầu có mưa rào và dông, sau đó vùng mưa dông sẽ lan ra khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Từ đêm mùng 8, rạng sáng 9 đến mùng 10/2, xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá trở vào đến Quảng Bình, Quảng Trị.

“Trong đợt mưa dông này, do hoạt động của rãnh thấp trong đới gió Tây ở trên cao, một hình thái tương tự như hình thái gây ra mưa dông, mưa đá vào 30 Tết năm ngoái nên Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định trong đợt mưa dông diện rộng này ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra dông lốc và mưa đá. Mưa dông cũng khiến nhiệt độ các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ khả năng giảm xuống dưới mức 20 độ, trời trở rét”, ông Hưởng cho biết.

Đến hết ngày 10, sang ngày 11/2 (tức ngày 30 Tết), hình thế gây mưa này di chuyển ra biển và không còn ảnh hưởng đến nước ta. Bắc Bộ và Trung Bộ chấm dứt mưa dông.

“Thời tiết ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá trở vào Thừa Thiên – Huế những ngày Tết chủ yếu là trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, vài nơi có mưa, trưa chiều hửng nắng”, ông Hưởng nói.

Về dài hạn, theo ông Hưởng, xu hướng ra Tết nhiệt độ miền Bắc vẫn còn những đợt rét nhưng cường độ không mạnh, chỉ còn là những đợt rét ngắn và không sâu.