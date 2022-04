Vì sao Đồng Tháp chưa thông tin kết quả thanh tra việc mua kit test của Việt Á?

(VTC News) -

Ngày 4/4, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện vẫn chưa có kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 21/12/2021, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thành lập 2 đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Sở Tài chính để đi song song kiểm tra việc mua sắm của ngành y tế, trong đó có phần liên quan đến hóa chất sinh phẩm mua của Công ty Việt Á.

“Kết luận, tổng hợp chắc khoảng 1 tuần nữa mới xong. Kiểm tra hết các cơ sở y tế chứ không phải đơn vị nào có mua của Việt Á mới kiểm tra”, ông Đoàn Tấn Bửu trả lời VTC News hôm 21/12/2021.

Sau đó, nhiều thông tin lan truyền cho rằng Đồng Tháp mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp không thông tin kết quả kiểm tra của Sở Y tế và Sở Tài chính cho báo chí.

Chiều 2/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tỉnh này tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 2/2022.

Tại hội nghị, các phóng viên đề nghị ngành chức năng Đồng Tháp thông tin việc kiểm tra các đơn vị đã ký hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ông Nguyễn Văn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đang thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chứ không chỉ riêng việc mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

“Tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra và có chuyển cho thanh tra làm việc nhưng đến cuối tháng 3 thanh tra mới có kết quả thanh tra. Kết quả của việc thanh tra này chưa có nên không nói về nội dung thanh tra được”, ông Nguyễn Văn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Phú, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin tại buổi họp báo hồi tháng 3/2022.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, công an đã tiếp cận các hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á của các đơn vị ở Đồng Tháp. Ban đầu, công an nắm được tổng số tiền các đơn vị đã mua hàng từ Việt Á là hơn 200 tỷ đồng.

“Tiếp cận thông tin đó thôi, còn có nhận hoa hồng và có sai ở mức độ nào thì chờ kết luận của đoàn thanh tra và phối hợp với cơ quan thụ lý chính là Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an. Lúc đó, chúng tôi sẽ thông tin lại cho báo chí. Chủ trương là làm kiên quyết, xử đúng theo pháp luật nếu có ai nhúng chàm vào vụ này”, Thượng tá Trần Trung Quốc thông tin.

Chiều 31/3, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3/2022.

Các phóng viên tiếp tục đề nghị Đồng Tháp thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp cho biết vẫn chưa có kết quả thanh tra để thông tin cho báo chí.

“Nói là đến cuối tháng thì sẽ có kết luận nhưng đến giờ kết luận chưa được thông qua. Hôm nay chưa có nên chúng tôi chưa nắm được”, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Đồng Tháp thông tin.

Ngày 4/4, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang chờ kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước và kết quả điều tra của Bộ Công an rồi mới công khai thông tin với báo chí.

“Hai đoàn của Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh đã kiểm xong nhưng kết luận nội bộ thôi. Đoàn kiểm toán và Bộ công an chưa xong. Chờ đồng bộ hết rồi công bố luôn”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.