Vì sao Daniel Radcliffe từ chối tham gia phim ngoại truyện Harry Potter?

Dàn diễn viên chính trong loạt phim "Harry Potter" là Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint đã tái hợp hồi đầu năm nay, trong chương trình đặc biệt "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" kỷ niệm 20 năm ra mắt phần phim đầu tiên.

Tuy nhiên không ít người hâm mộ sẽ thất vọng vì Daniel Radcliffe sẽ không tham gia phần phim ngoại truyện “Harry Potter and the Cursed Child”. Dù được mời nhưng nam diễn viên đã khẳng định vai diễn này là điều anh “không thực sự muốn làm”.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Daniel Radcliffe chia sẻ: “Nhiều người không thích nghe điều này, nhưng tôi đang quay lại cuộc sống bình thường và tận hưởng nó. Harry Potter không còn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi nữa… Tôi đã vượt qua được ‘Potter’ và thực sự hạnh phúc với hiện tại. Nếu quay trở lại vai diễn này, cuộc đời tôi có thể sẽ gặp xáo trộn lớn”.

“Harry Potter and the Cursed Child” là tên một vở kịch được ra mắt năm 2016, được viết dựa trên loạt truyện Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling. Một phiên bản điện ảnh của vở kịch này đang được đạo diễn Chris Columbus ấp ủ, với hi vọng tái hợp bộ ba Watson, Radcliffe và Grint.