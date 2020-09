Vì sao đàn ông lớn tuổi hấp dẫn phụ nữ?

Họ trưởng thành hơn

Thông thường, phụ nữ có xu hướng trưởng thành sớm hơn nam giới. Vì thế, những chàng trai trẻ tuổi đang muốn thử những điều khác nhau và khám phá thế giới trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc lại không phải là đối tác phù hợp với nữ giới.

Ngược lại, đàn ông lớn tuổi có vẻ đáng tin cậy và hấp dẫn hơn đối với những phụ nữ đã sẵn sàng cho những cam kết sâu sắc hơn hay có ý muốn lập gia đình. Đàn ông lớn tuổi thì nhiều khả năng đã qua giai đoạn đi chinh phục, tìm kiếm những điều mới mẻ đa dạng và họ muốn ổn định cuộc sống hơn.

Họ giàu kinh nghiệm

Đàn ông giống như rượu vậy, họ trở nên tuyệt vời hơn theo tuổi tác. Kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ trước đây đã dạy cho họ rất nhiều bài học cuộc sống để làm cho tình hình, hoàn cảnh của họ tốt hơn trước. Họ trưởng thành hơn và hiểu rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mình muốn, vì vậy họ thấu hiểu và kiên nhẫn hơn với nửa kia của mình.

Họ cũng biết những gì mình muốn và sẵn sàng hành động để đạt được điều đó. Đàn ông lớn tuổi tự tin và vì vậy họ thể hiện bản thân rất tốt, đặc biệt là trước đám đông. Họ cũng từng đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và vì thế họ giàu kinh nghiệm, hiểu biết.

Họ ổn định hơn về tài chính

Hầu hết phụ nữ thực sự muốn được đảm bảo về tài chính. Bởi vì khi bạn có một gia đình, bạn muốn chắc chắn rằng người đàn ông của bạn có đủ tiền, tài sản để chu cấp, bao bọc cho bạn và con cái. Và đây chính là ưu thế của những người đàn ông lớn tuổi so với đàn ông trẻ tuổi.

Đàn ông ở độ tuổi 20 thường có xu hướng ít tài sản và tích lũy về tiền bạc hơn so với những người đàn ông lớn tuổi. Những chàng trai trẻ vẫn ở giai đoạn phải phát triển bản thân và sự nghiệp của mình. Họ đang tìm kiếm cơ hội tài chính nên gia đình chưa phải là điều họ quan tâm hàng đầu.

Họ biết cách làm hài lòng phụ nữ

Đàn ông lớn tuổi đã từng trải qua những mối quan hệ bền vững lẫn mối quan hệ ngắn ngủi và điều này mang lại cho họ kinh nghiệm khi xử sự trong mối quan hệ mới. Họ hiểu phụ nữ thường cần gì và điều gì sẽ khiến họ phụ nữ hạnh phúc. Họ biết cách tránh (hoặc ít nhất là cố gắng tránh) những vấn đề tương tự mà họ đã trải qua. Và điều này làm cho mối quan hệ dễ dàng hơn nhiều.

Họ không chỉ hiểu biết hơn về chuyện tình dục mà còn hiểu phụ nữ hơn những đàn ông trẻ tuổi. Họ cũng nhạy cảm hơn với nhu cầu của nửa kia. Và đàn ông lớn tuổi cũng có xu hướng lãng mạn, có khiếu hài hước hơn mà vẫn xử sự rất tinh tế. Có được điều này là bởi vì đàn ông lớn tuổi đã có thời gian để phát triển và rèn luyện kỹ năng đối xử với phụ nữ.

Họ tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc

Đàn ông lớn tuổi thường tìm kiếm một mối quan hệ ổn định và nghiêm túc hơn. Vì họ đã ở độ tuổi trưởng thành, chín chắn và là thời điểm họ đã sẵn sàng cho một cam kết nghiêm túc, sâu sắc hơn. Trong khi đó, đàn ông trẻ tuổi vẫn đang ở độ tuổi thích khám phá và thử nghiệm những điều khác nhau trước khi quyết định có một mối quan hệ nghiêm túc.

Thế nên, những phụ nữ cảm thấy mệt mỏi với những mối quan hệ ngắn ngủi và chưa trưởng thành thì có thể tìm thấy một mối quan hệ thỏa mãn, ổn định với một anh chàng lớn tuổi hơn là một anh chàng ở lứa tuổi 20. Vì vậy, nếu một cô gái cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng cho một cam kết nghiêm túc thì người đàn ông trẻ không phải là người phù hợp với cô ấy.

Họ có sở thích sành điệu hơn

Khi nói đến những thứ như rượu, đồ ăn, bia, du lịch hay quần áo, đàn ông lớn tuổi có xu hướng chọn những thứ chất lượng hơn. Thứ nhất, họ có thể mua được nó (mặc dù nó không thực sự đắt) và thứ hai, họ biết rằng thứ đó có thực sự chất lượng không. Họ cũng biết rằng với đồ ăn và thức uống, chất lượng không phải lúc nào cũng đi kèm với giá cả đắt đỏ. Bạn không cần phải ăn ở nhà hàng 5 sao mới có thể thưởng thức những món ngon mà có thể tìm thấy một nơi giá cả phải chăng phục vụ đồ ăn, thức uống với chất lượng, dịch vụ cũng rất tốt.

Khi đi du lịch, những người đàn ông lớn tuổi tránh những địa điểm đông khách du lịch vì họ biết rằng sẽ không mua được sản phẩm tốt với giá cả phù hợp. Họ cũng sẽ không thể thưởng thức phong cảnh với đám đông du khách xung quanh. Thay vào đó, họ sẽ vui vẻ ngồi ở một nơi mà có thể ngắm nhìn mọi thứ tốt nhất. Để làm được nhữngđiều này cần có kế hoạch, thời gian, kinh nghiệm trong khi đàn ông lớn tuổi là người có kinh nghiệm và biết điều đó.

Nhìn chung họ có lối sống lành mạnh

Họ thích uống rượu, bia và có người cũng hút thuốc nhưng họ biết những hạn chế của mình. Đàn ông lớn tuổi cũng có xu hướng chơi ít nhất một hoặc hai môn thể thao mà họ thực sự yêu thích. Họ duy trì một lối sống năng động, thích tiêu tiền vào những thứ như du lịch và phụ tùng cho ô tô, xe đạp chứ không phải vào các thiết bị, trò chơi điện tử như những người đàn ông trẻ tuổi thường làm. Họ cũng hiểu về nhu cầu cần thư giãn của cơ thể và cảm thấy mình không cần phải liên tục đẩy bản thân vào tình trạng kiệt sức như nhiều nam giới trẻ tuổi. Thay vào đó, họ có cách tiếp cận công việc, mọi thứ, thoải mái hơn.

Họ ít thích tiệc tùng hơn

Những người đàn ông lớn tuổi cũng có xu hướng nhận ra rằng lối sống nặng về tiệc tùng mà nhiều thanh niên tập trung vào là không bền vững và không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, họ tập trung vào lối sống lành mạnh, họ có xu hướng thích gặp gỡ bạn bè, tham gia vào môi trường xã hội nơi mà có thể chia sẻ những cuộc trò chuyện thú vị hơn là chốn ồn ào, tiệc tùng.

Những người đàn ông trẻ hơn thường nói về các cô gái, xe hơi, công nghệ và tiện ích. Mặt khác, những người đàn ông lớn tuổi có thể nói về chính trị, tôn giáo, tình dục, kinh tế, các mối quan hệ, ẩm thực và du lịch. Và điều này có thể hấp dẫn phụ nữ hơn.

Họ biết cách làm dịu cơn giận của phụ nữ

Phụ nữ rất giàu cảm xúc, có thể dễ dàng phóng đại mọi thứ và hành động với những cơn giận bốc đồng. Đây là lý do tại sao phụ nữ cần có những người đàn ông có thể khiến họ dừng lại và làm dịu bớt cơn nóng giận. Và những người đàn ông lớn tuổi thường có kỹ năng này.

Đàn ông lớn tuổi thường đủ chín chắn để xử lý những cuộc tranh cãi, xung đột với phụ nữ. Họ không muốn tranh cãi về những vấn đề thông thường, nhỏ nhặt nữa. Và ngay cả khi có vấn đề, họ có thể ngồi xuống và nói chuyện, đưa ra giải pháp có lợi cho cả hai.

Họ mang lại cảm giác an toàn

Theo tháp nhu cầu Maslow, an toàn là một trong những nhu cầu cơ bản của con người và phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ luôn muốn có cảm giác an toàn trong mối quan hệ yêu đương hẹn hò hay mối quan hệ vợ chồng.Và điều gì khiến phụ nữ an tâm, thoải mái trong cuộc sống hàng ngày? Chính là những điều mà người đàn ông lớn tuổi mang đến và đã được đề cập ở phía trên.

Bạn cần tiền và các tài sản khác để đảm bảo tài chính. Bạn cần một đối tác đáng tin cậy để dành cả cuộc đời bên họ. Và bạn cần biết cuộc sống của bạn đang đi về đâu. Có vẻ như những người đàn ông lớn tuổi có khả năng mang lại những điều này tốt hơn và khiến phụ nữ cảm thấy an toàn.