Vì sao đàn ông lại quyến rũ 'chết người' khi mặc quân phục?

Hình ảnh người đàn ông mặc quân phục phổ biến từ lâu tại Hollywood, điển hình là sự xuất hiện của Tom Cruise trong phim Phi công siêu đẳng và Richard Gere trong Sĩ quan và quý ông. Trông giản dị vậy thôi nhưng quân phục vẫn xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm đương đại trên khắp thế giới.

Gợi hình ảnh anh hùng

Ngoài đời, các chàng trai mặc quân phục đã thu hút lắm rồi. Trên phim ảnh, họ còn được lãng mạn hóa nữa. Luke Day, biên tập viên của GQ Style đặt câu hỏi: "Nó quyền năng đến vậy sao? Nó lan tỏa mạnh đến vậy sao? Tôi nghĩ bộ quân phục gợi đến một hình mẫu lý tưởng nào đó bởi vì hầu hết những người đàn ông mặc quân phục đều là anh hùng".

Tom Cruise càng đẹp trai hơn khi diện quân phục.

Nhiều món đồ phải có trong tủ quần áo của các quý ông có "tiền thân" là quân phục, từ deck shoes, áo khoác bomber MA1, quần chinos, khakis, epaulettes, áo parka cho đến áo khoác. Julian Ganio, chuyên gia tư vấn trang phục nam của Fendi nói: “Tất cả thời trang nam đều có điểm giống nhau. Chúng có một chất rất riêng gắn liền với cánh mày râu".

Đồng phục được tạo ra là để gắn kết một cộng đồng người, đồng thời cũng để phân biệt họ với các nhóm khác. Ganio nói: “Đàn ông muốn ở trong ‘hội’; chúng tôi muốn tiếp xúc với những người đàn ông có cùng suy nghĩ. Và chúng tôi muốn có một nơi để thuộc về".

Richard Gere trong phim "Sĩ quan và quý ông".

Thứ ngôn ngữ bí mật

Mới đây, chuyên gia thiết kế thời trang người Anh Andrew Groves mở triển lãm mang tên “Invisible Men” (Những người đàn ông vô hình) tại khu trưng bày quần áo nam của Đại học Westminster. Theo Groves, đàn ông giao tiếp với nhau bằng mắt - “con mắt thời trang”, và chưa có ai giải đáp được tại sao nam giới lại có phong cách thời trang như hiện tại.

Áo khoác len đỏ do Nicholas Yip thiết kế năm 2017.

Buổi diễn với 170 sản phẩm có kết hợp phong cách quân phục như lời nhắc nhở rằng các cuộc triển lãm trang phục nam vẫn còn hiếm lắm. Groves nói: "Tại buổi triển lãm mới đây của Dior ở bảo tàng V&A, không hề có quần áo nam. Không một bộ nào cả. Ở McQueen cũng vậy".

Thông qua “Invisible Men”, Groves muốn phác họa tphong cách thời trang nam của Vương quốc Anh một cách đời thường, kèm theo dáng dấp của bộ quân phục xưa. Trong cuộc triển lãm này, ông muốn tôn vinh trước hết những bộ quần áo truyền thừa từ đời này sang đời khác, được dùng ngoài sân bóng và trong quán rượu, sau đó mới đến các “mốt” của giới trẻ bây giờ.

Một fan của đội tuyển Manchester United khoác chiếc áo mang tên Daniel James trước thềm giải Bóng đá Ngoại hạng Anh tại Old Trafford, Manchester.

Bản thân Groves là người giữ vé của Man City suốt mùa giải, quen nhiều người hâm mộ của câu lạc bộ Arsenal và biết họ cũng mua vé tới triển lãm "Invisible Men" nhờ thông tin về trang phục bảo hộ lao động của Stone Island và CP Company. Groves nói: “Đàn ông phát ra một loại tín hiệu mà chỉ những người đàn ông khác mới nhận được. Đó là một ngôn ngữ bí mật”.

Quyền lực của quân phục

Tại show diễn Maison Margiela xuân hè 2020, John Galliano gửi đến khán giả kiểu thời trang phá cách. Ông cho một người mẫu mặc áo khoác thủy thủ xuất hiện với hình ảnh sắp “tức nước vỡ bờ” lên sàn diễn. Hình tượng này nhắc chúng ta đến vai diễn đầy mê hoặc của Brad Davis trong phim Querelle, một bộ phim của Rainer Werner Fassbinder về chàng thủy thủ trẻ.

Người mẫu Leon Dame tại buổi trình diễn thời trang Maison Margiela xuân hè 2020.

Luke Day nói: “Nếu nhìn vào tất cả những nhà thiết kế thời trang vĩ đại của Anh, bạn sẽ thấy họ đem phong cách quân phục đến từng sản phẩm của mình. McQueen có toàn sản phẩm như vậy”.

Mới đây, Craig Green, nhà thiết kế thời trang nam có tiếng của Anh, đã thiết kế đồng phục cho nhân viên phục vụ ở khách sạn Standard của Andre Balacz, mới khai trương tại London.

Bộ suit 3 mảnh do Alexander McQueen thiết kế năm 1998.

Luke Day tin rằng sự quan tâm ông dành cho quân phục bắt nguồn từ hình ảnh mang tính biểu tượng trong phim, thường đã trở nên quen thuộc với phái nam từ khi họ còn trẻ.

Day tạo dáng và thiết kế cho nhóm Take That và cho cả cựu thành viên Robbie Williams. Ông cho biết trang phục cho các tour diễn của Take That luôn gắn với hình ảnh của Terence Stamp trong phim Far from the madding crowd (Xa đám đông điên loạn). "Những tỷ lệ thiết kế này tạo nên sự gợi cảm với bờ vai rộng; eo cao và hẹp. Cách cắt tỉa quân phục cũng tạo nên cặp đùi dài và thon gọn", Luke nói.

Nhóm nhạc Take That trình diễn ca khúc "Kidz".

Hình ảnh người đàn ông mặc quân phục thường ẩn chứa yếu tố tình dục. Day nói: "Lấy Fireman's Ball trong 'Sex and the City’ hay Channing Tatum trong 'Magic Mike' làm ví dụ. Quân phục đóng vai trò như là vật được sùng bái vậy. Mỗi vũ công thoát y đều thay trang phục hai lần: Lính cứu hỏa và cảnh sát".

Ngay cả nhân vật trong phim Hot Priest (Mục sư nhiệt huyết) của Andrew Scott gần đây cũng trở nên được mến mộ trên toàn thế giới. Ngay khi đó, bộ quần áo mục sư trở thành một trong những mặt hàng được trưng bày tại "Invisible Men".

Groves nói: “Bộ quân phục thú vị ở chỗ nó khiến bạn trông rất bình thường nhưng lại cho phép bạn phá vỡ luật lệ. Đó cũng là một đặc điểm về trang phục nam ở Anh. Quân phục cho phép bạn phá cách".