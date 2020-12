Vì sao Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Nội vụ cho Lý Sơn tiếp tục được hưởng ưu đãi?

Mới đây, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn gửi Bộ Nội vụ với nội dung kiến nghị tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn.

Việc giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã dẫn đến một số chế độ chính sách dành cho người dân huyện đảo Lý Sơn không còn hiệu lực.

Theo ông Minh, tháng 1/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sáp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đầu tháng 4/2020, 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện đảo Lý Sơn gồm: An Vĩnh, An Hải và An Bình chính thức giải thể.

Huyện đảo Lý Sơn không còn chính quyền cấp xã đã kéo theo việc một số chế độ chính sách liên quan đến các xã của huyện này không còn hiệu lực, dẫn đến các chế độ, chính sách đối với xã đảo đặc biệt khó khăn không còn nữa (nhất là chế độ ưu tiên trong thi cử của học sinh, sinh viên; ưu tiên việc mua bảo hiểm y tế, thụ hưởng các dịch vụ y tế, hỗ trợ nằm viện cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ tiền ăn trưa cho cấp bậc mầm non; hỗ trợ miễn giảm tiền học phí cho học sinh, sinh viên...).

Ngoài ra, Quyết định số 1995/QĐ-TTg ngày 4/11/2014 của Thủ tướng về một số cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn giai đoạn 2015-2020 đến thời điểm này cũng hết hiệu lực thực hiện. Bên cạnh đó, hiện nay, huyện đảo Lý Sơn cũng không được hưởng cơ chế chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Quảng Ngãi kiến nghị tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn.

Trước hàng loạt khó khăn nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng cho huyện đảo Lý Sơn tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển theo Quyết định số 1995/QĐ-TTg ngày 4/11/2014 của Thủ tướng và đưa vào danh sách ưu tiên hưởng chính sách như các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/11/2017 của Thủ tướng (như huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị).