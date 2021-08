Vì sao Công an TP.HCM cắt giảm lượng lớn giấy đi đường?

Chiều 25/8, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, nhiều báo đặt câu hỏi vì sao giấy đi đường cấp cho các cơ quan, đơn vị lại giảm mạnh?

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, theo quy định, loại hình gas và logistics do UBND quận, huyện, TP cấp. Tuy nhiên, đến nay, nhiều đơn vị vẫn liên hệ Sở Công Thương để xin cấp giấy này.

Do đó, ngày 24/8, Sở đã phải có văn bản làm rõ chỉ cấp giấy đi đường cho hệ thống phân phối, doanh nghiệp có đơn hàng xuất nhập khẩu và đội ngũ lao động của cơ quan điện lực.

Ngày 23/8, Sở Công Thương nỗ lực cấp 80.000 giấy lưu thông cho hệ thống phân phối và các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, theo tiến độ và năng lực, Sở Công Thương không đủ sức để cấp hết các loại hình. Do đó, UBND TP.HCM đã có văn bản quy định UBND địa phương cấp giấy cho loại hình gas, logistics, shipper.

Đến ngày 24/8, thành phố lại quy định Công an TP.HCM là đơn vị ban hành giấy đi đường. Do đó, Sở Công Thương phải cấp lại từ đầu theo mẫu của cơ quan công an.

Công an TP.HCM lý giải việc cấp ít giấy đi đường hơn đề nghị của các cơ quan, đơn vị là để đảm bảo yêu cầu siết chặt giãn cách. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Sở Công Thương cho biết đã nhận được 100.000 đề nghị nhưng chỉ được cơ quan công an phân bổ 40.000 giấy. Do đó, để cấp cho các đơn vị, Sở phải cắt giảm, tính toán kỹ lưỡng các loại hình ưu tiên. Có những đơn vị không thể cắt giảm như: Nhân viên vận hành hệ thống cửa hàng, siêu thị; doanh nghiệp có hàng hóa cần xuất khẩu ngay.

Sở cho biết ngành logistics có 1.100 đơn vị nộp hồ sơ, trong ngày 25/8 đã cấp 831 hồ sơ và từ chối 352 hồ sơ.

"Có lẽ phải có văn bản kiến nghị công an cấp thêm mẫu (Giấy đi đường - PV) cho Sở bởi một số loại hình chắc chắn không đủ giấy để cấp cho hoạt động theo đúng yêu cầu", ông Phương cho hay.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM cấp ít giấy đi đường hơn đề nghị ban đầu của sở, ngành, doanh nghiệp.

"Với chỉ đạo của Chính phủ, đợt kiểm soát người lưu thông trên đường lần này phải thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ theo phương châm ai ở đâu ở đó. Vì thế, việc cấp giấy phải cân nhắc, số người được cấp giấy phải là trường hợp thật sự ra đường làm công vụ", ông Hà lý giải.

Theo ông Hà, Công an TP.HCM trước mắt sẽ xem xét cấp số lượng giấy như hiện tại. Sắp tới, nếu các cơ quan, doanh nghiệp thật sự nhu cầu bức thiết hơn, Công an thành phố sẽ đề nghị và có báo cáo rõ ràng.

Ngày 24/8, Công an TP.HCM ra văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TP.HCM.

Từ 0h ngày 25/8, người dân trong 17 nhóm tại Công văn 2800 của UBND TP.HCM được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.

Từ 23/8, TP.HCM bắt đầu tăng cường giãn cách xã hội theo Công điện 1099 của Thủ tướng và Chỉ thị 11 của UBND thành phố.