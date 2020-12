Vì sao Công an Đồng Nai tung lực lượng lớn khám xét 2 nhà thuốc tây?

(VTC News) -

Ngày 25/12, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khám xét hai nhà thuốc lớn nhất tỉnh Đồng Nai là nhà thuốc Sơn Minh (đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và nhà thuốc Sỹ Mẫn (đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa).

Trả lời câu hỏi của phóng viên, vì sao lực lượng công an khám xét 2 nhà thuốc tây trên mà không có cơ quan y tế và quản lý thị trường đi cùng, Đại tá Nhân cho biết, đây là việc làm hết sức bình thường của lực lượng công an.

"Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh phát hiện một xe chở hàng hóa của nhà thuốc Sơn Minh và Sỹ Mẫn. Tài xế xe khai rằng tất cả những hàng hóa này đều của hai nhà thuốc trên nhưng không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ nguồn gốc chứng minh", Đại tá Nhân nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, công an tỉnh đã kiểm tra và khám xét hành chính hai nhà thuốc tây trên.

"Tại đây công an đã phát hiện rất nhiều hàng hóa là thuốc dạng thực phẩm chức năng không có nguồn gốc hóa đơn giấy tờ nên cơ quan công an đã thu giữ”, Đại tá Nhân thông tin.

Theo Đại tá Nhân, công an tỉnh tung lực lượng lớn gồm: Cảnh sát cơ động, cảnh sát kinh tế, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực vào công tác khám xét hai nhà thuốc tây này.

"Đây là hoạt động bình thường của lực lượng công an. Việc triển khai bao nhiêu lực lượng và triển khai như thế nào là chúng tôi để đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó có trật tự giao thông, trật tự khu vực vì nhà thuốc Sơn Minh và Sỹ Mẫn ở ngay mặt tiền, rất nhiều người qua lại, diện tích thì lớn nên chúng tôi phải bố trí lực lượng đầy đủ", Đại tá Nhân nói và thông tin thêm, hiện cơ quan công an chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khi có kết quả cuối cùng Công an tỉnh sẽ có thông cụ thể.

Như VTC News đưa tin, chiều 4/12, hàng trăm cảnh sát Đồng Nai trang bị súng bất ngờ ập vào nhà thuốc của Công ty dược phẩm Sơn Minh ở TP Biên Hòa.

Việc khám xét được cảnh sát kinh tế thực hiện từ 15h tại 2 cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh (số 135-137, số 160 đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và Nhà thuốc Sỹ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa).

Đồng thời, một mũi tiến công khác khác cũng ập vào kiểm tra nhà thuốc Sĩ Mẫn thuộc hệ thống công ty này.

Qua kiểm tra, các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan.