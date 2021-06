Vì sao chung cư Bộ Công an ở TP Thủ Đức bị phong tỏa buổi sáng, chiều đã gỡ bỏ?

(VTC News) -

Tối 9/6, lãnh đạo UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, một phần chung cư Bộ Công an sáng cùng ngày đã được gỡ phong tỏa theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

Theo HCDC, ca mắc COVID-19 liên quan chung cư này được xác định nhiễm trong thời điểm thực hiện cách ly tập trung, không phải tại chung cư. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đã được đưa đi cách ly theo quy định.

Thông báo gỡ phong tỏa của Ban quản trị tòa nhà B,C chung cư Bộ Công an.

Do vậy Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường An Khánh quyết định tạm thời gỡ phong tỏa Block C và tầng 11 Block B từ 16h30 ngày 9/6. Những căn hộ liên quan ca F0 đã được đơn vị y tế lấy mẫu xét nghiệm vào chiều cùng ngày và tuân thủ cách ly tại nhà, không ra ngoài cho đến hết 22/6 dưới sự giám sát của Ban quản trị chung cư.

Sáng 9/6, lực lượng chức năng phường An Khánh đã phong tỏa khu vực Block C chung cư Bộ Công an. Những người ra vào chung cư này bị kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Việc phong tỏa là do chung cư liên quan đến ca mắc COVID-19.