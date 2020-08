Vì sao Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt?

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên và đang khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Trước đó, ngày 21/7, trong quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường. Trong đó, 2 cán bộ bị bắt thuộc UBND TP Hà Nội.

Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974, ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội, Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983, ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983; ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ công an.