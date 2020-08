Vì sao các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 có điểm trung bình cao hơn năm 2019?

Đây là thành công đặc biệt của kỳ thi được tổ chức trong mùa đại dịch COVID-19. Thông qua kết quả thi, phản ánh về công tác coi thi, chấm thi, có thể khẳng định đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được tổ chức thắng lợi, không có tiêu cực xảy ra.

Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, TS Lê Thống Nhất cho biết, tất cả các môn thi năm nay đều có điểm trung bình cao hơn năm 2019. Điều này là dễ hiểu bởi kỳ thi năm nay là tốt nghiệp THPT chứ không phải kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục tiêu vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học. Với đường lối mới như thế, việc điểm trung bình các môn cao hơn là tất yếu, phù hợp.

Nếu trước đây một số môn như Lịch sử, tiếng Anh điểm trung bình thấp, bị xã hội phản ứng, thì năm nay điểm trung bình hai môn này dù vẫn thấp so với các môn khác nhưng so với bản thân của nó thì đã có sự cải thiện.

Năm 2019, điểm trung bình môn Lịch sử là 4,3, môn tiếng Anh là 4,36. Năm nay điểm trung bình môn Lịch sử tăng lên ở mức trên 5 điểm, môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là 4,57.

Kết quả thi môn tiếng Anh như vậy cũng phản ánh thực chất vấn đề học ngoại ngữ trong các trường phổ thông hiện nay. Qua đó, đặt ra yêu cầu là phải nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ theo hướng đào tạo công dân toàn cầu. Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, việc đầu tư, đẩy mạnh chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cũng là điều chúng ta cần rất quan tâm.

Những môn ít rơi vào tổ hợp xét tuyển đại học như Sinh học điểm trung bình cũng ở mức thấp so với các môn học khác, là 5,59. Điểm trung bình môn học này thấp theo TS Lê Thống Nhất, không phải do chất lượng dạy và học kém mà do học sinh khá thực dụng; các môn thi tốt nghiệp nhưng ít có tổ hợp xét tuyển đại học thì động lực học tập của các em cũng không nhiều.

Không có mưa điểm 10

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, dư luận đặc biệt lo lắng về việc sẽ có mưa điểm 10. Tuy nhiên, qua phân tích phổ điểm, TS Lê Thống Nhất cho biết, “không có hiện tượng đó”. Số lượng điểm 10 ở tất cả các môn thi so với số lượng bài thi chỉ chiếm tỷ lệ rất rất nhỏ.

Về công tác tuyển sinh đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, TS Lê Thống Nhất cho rằng, các đại học có thể tin tưởng và yên tâm là tuyển sinh được.

“Số học sinh trúng tuyển vào đại học hàng năm chỉ chiếm 30-35% tổng số thí sinh dự thi nên đứng ở góc tuyển sinh đại học ta chỉ nhìn ở phần 30-35% của top điểm. Với phổ điểm thi năm nay, tuy không được tuyệt đối như những năm trước, nhưng cũng đã khẳng định là kỳ thi khách quan, điểm số đáng tin cậy để xét tuyển đại học.Một đề thi tốt nghiệp THPT bao giờ cũng có độ phân hóa thấp hơn đề tuyển sinh.

Tuy nhiên, đề thi chỉ cần phân hóa ở top trên thì đã giúp được cho công tác tuyển sinh đại học. Nhìn vào top điểm cao ở phổ điểm các môn thi năm nay, tôi đánh giá rằng, các đại học có thể yên tâm tuyển sinh được”, TS Lê Thống Nhất nói.

Đợt 1 thi tốt nghiệp THPT thắng lợi

Từ những phân tích trên và nhìn vào bức tranh tổng quan của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, TS Lê Thống Nhất đánh giá, công tác ra đề thi năm nay đã thành công. Đề thi phù hợp với mục tiêu của kỳ thi, phù hợp với những gì Bộ GDĐT đã công bố, và đặc biệt là phù hợp với tình hình thực tế dạy học của năm học rất đặc biệt khi học sinh phải trải qua 3 tháng không thể đến trường vì dịch COVID-19.

“Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT đã phản ánh tương đối chính xác kết quả học tập của học sinh năm vừa qua. Đây là thành công đặc biệt Kỳ thi được tổ chức trong mùa đại dịch này. Nhìn vào phổ điểm, tôi thấy không có hiện tượng đột biến trong kết quả thi của các địa phương. Và đến giờ phút này, thông qua kết quả thi, phản ánh về công tác coi thi, chấm thi, có thể khẳng định đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã được tổ chức thắng lợi, không có tiêu cực xảy ra”, TS Lê Thống Nhất nói.

TS Lê Thống Nhất cho rằng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải chỉ để đánh giá học sinh đỗ hay trượt mà qua đó còn cho thấy rất nhiều thông số để ngành giáo dục nhìn lại việc đào tạo đối với từng bộ môn; sự chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng.