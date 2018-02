Vì sao Bộ TT&TT đặt hạn mức khuyến mại không quá 20% cho thuê bao trả trước?

Bộ TT&TT cho biết, để bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác, Bộ ra thông tư quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ di động...

Mới đây, Bộ TT&TT ban hành quy định về hạn mức khuyến mại đối với các nhà mạng không được khuyến mại vượt quá 20% giá trị thẻ cào cho các thuê bao trả trước.

Sở dĩ Bộ TT&TT đặt hạn mức khuyến mại này là để quản lý chặt chẽ hơn các thuê bao di động trả trước.

Từ năm 2016, Chính phủ chỉ đạo yêu cầu Bộ TT&TT có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trên mạng, tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xác minh, cập nhật nâng cao tính chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước; đề xuất, triển khai các giải pháp nhằm xác minh, đối soát thông tin thuê bao chính xác, hiệu quả.

Năm 2017, Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông “có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong việc ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, hệ lụy tin nhắn rác, thu hồi SIM kích hoạt sẵn; có cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển thuê bao di động trả sau”.

Bộ TT&TT cho biết, để bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác, Bộ đã ra thông tư quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ di động

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, năm 2017 Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp quản lý chặt việc đăng ký và lưu trữ thông tin thuê bao; hướng dẫn các doanh nghiệp di động nghiên cứu, thống nhất ký cam kết và thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối của các doanh nghiệp di động.

Tính đến hết năm 2017, tổng số SIM thuê bao có dấu hiệu nghi vấn được phát hiện là hơn 28 triệu, trong đó đã có khoảng 4 triệu SIM đã đăng ký lại thông tin hoặc đã bị hủy, khóa (do hết thời hạn sử dụng…), tổng số thuê bao bị khóa tài khoản, thu hồi là hơn 24 triệu SIM thuê bao.

Sau 7 tháng triển khai cam kết ngăn chặn tin nhắn rác, từ tháng 5 đến tháng 11/2017, số lượng tin nhắn rác chặn được trên toàn mạng là 214 triệu tin nhắn, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tiếp nhận 68.610 lượt phản ánh tin nhắn rác đến đầu số 456.

Bộ TT&TT cho biết, trên thực tế, doanh nghiệp di động vẫn tiếp tục đua nhau thu hút thuê bao trả trước đăng ký mới bằng cách liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước để cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng quản lý đăng ký thông tin thuê bao nên hiện tượng lợi dụng đăng ký thuê bao trả trước để nhắn tin quảng cáo, đe dọa, nhắn tin độc hại vẫn xuất hiện tràn lan.

Vì vậy, lượng tin nhắn rác phát sinh từ thuê bao trả trước đăng ký mới vẫn lớn hơn so với số tin nhắn rác, cuộc gọi rác được các cơ quan liên quan xử lý chặn lọc được.

Trong khi đó, thuê bao trả sau là nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ lâu dài, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà mạng khi đăng ký dịch vụ lại rất ít được hưởng chính sách khuyến mại.

Đối với thuê bao trả trước, do không phải cung cấp nhiều thông tin cá nhân khi đăng ký thuê bao, thậm chí có thể mua SIM trả trước mà không phải xuất trình giấy tờ cá nhân, được nhà mạng khuyến mại nhiều nên nhiều thuê bao đã lợi dụng đăng ký thuê bao trả trước để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác, tin nhắn quảng cáo, tin nhắn lừa đảo, tin nhắn có nội dung độc hại, gây bức xúc lớn đối với người sử dụng dịch vụ, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh xã hội.

Thực tế quản lý cho thấy nguồn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, tin nhắn đe dọa, lừa đảo đều xuất phát từ các thuê bao trả trước và rất khó truy xuất danh tính thuê bao vì thông tin cá nhân mà nhà mạng đang lưu trữ không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bộ TT&TT cho biết, để bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác, Bộ đã ra Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất được ban hành trên tinh thần bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ thông tin di động, bảo đảm an toàn, an ninh xã hội, bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Nếu thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau vẫn được hưởng mức khuyến mại không quá 50% giá trị thẻ nạp.

Bộ TT&TT cho biết, khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động vẫn được bảo đảm quyền lợi, được hưởng chất lượng dịch vụ tốt, chính sách chăm sóc khách hàng tốt, khi khách hàng chuyển từ chế độ thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau được hưởng mức khuyến mại không quá 50%.

Các doanh nghiệp rà soát thủ tục chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau, bảo đảm thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, thuận tiện, bảo lưu tài khoản chính cho khách hàng.

Hiện các nhà mạng sẵn sàng cho việc triển khai Thông tư 47/2017 từ 01/3/2018 về khuyến mại dịch vụ thông tin di động.

Cụ thể, doanh nghiệp chủ động rà soát lại quy trình quản lý các chương trình khuyến mại, quy trình chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang thuê bao trả sau, thông tin cho khách hàng về các chương trình khuyến mại trước ngày 1/3/2018, quy định mới về khuyến mại dịch vụ thông tin di động kể từ ngày 1/3/2018. Các doanh nghiệp cũng thiết kế, đưa ra thị trường các gói cước mới rẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ đa dạng của khách hàng.

