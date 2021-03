Vì sao bé gái hơn 2 tuổi trèo được qua lan can cao 1,5m?

(VTC News) -

Video: Bé gái hơn 2 tuổi leo lên lan can khi bố mẹ đang tiễn khách

Liên quan vụ việc bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên, phần lan can của gia đình cháu bé cao khoảng 1,5m, bên trên không được lắp lưới an toàn.

Nhiều cư dân ở đây thắc mắc không hiểu vì sao cháu bé có thể trèo qua được lan can cao đến 1,5m, độ cao này tới người lớn cũng khó trèo.

Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Đinh Tuấn Thành cho biết: "Gia đình lắp tấm lưới cao 1m ở lan can bảo vệ, cháu bé đã bấu vào tấm lưới này và trèo qua, sau đó bám vào bờ tường. Bé đuối sức nên trượt tay rơi xuống".

Theo Trưởng công an quận Thanh Xuân, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình cháu bé có khách đến chơi, cháu ở trong nhà cùng bố mẹ. Đến khi khách ra về, bố mẹ xuống tiễn khách và để con ở nhà một mình.

“Lúc vừa quay lên thì tình cờ hai vợ chồng nghe thấy có người hô hoán, nói có bé gái leo ở tầng cao ra ngoài ban công. Không bình tĩnh được, hai vợ chồng này chạy ra thì hốt hoảng khi biết đó là con mình. May mắn cháu bé đã được một nam thanh niên cứu sống”, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Căn phòng nơi gia đình cháu bé sinh sống chưa có tấm lưới chắn.

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư, Trưởng công an quận Thanh Xuân khuyến cáo mỗi hộ gia đình sinh sống ở chung cư hay có nhà riêng cần phải đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ tránh xa ổ điện, đường dây điện, vật liệu sắc nhọn, ô cửa phải làm thật chắc chắn, đảm bảo không để trẻ có thể lọt qua được.

Khoảng 16h30 ngày 28/2, tại tòa chung cư ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, bé gái N.P.H (SN 2018) trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A.

Quan sát thấy sự việc, nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh khu vực tầng 12A đến ứng cứu. Tuy nhiên, bé gái vẫn bị tuột tay, rơi xuống.

May mắn, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đang đứng gần đó phát hiện ra sự việc nên nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được bé N.P.H. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi. Dù rơi ở độ cao như vậy nhưng may mắn bé gái chỉ bị thương.

Ngày 1/3, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì có hành động dũng cảm cứu người.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cũng có thư khen ngợi hành động dũng cảm, nhân ái của anh Mạnh.