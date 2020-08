Vi phạm lĩnh vực chứng khoán, nhiều ông chủ bị phạt nặng

Theo thống kê, tuần từ ngày 17 đến 23/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp vi phạm với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều cá nhân bị phạt là “sếp” lớn tại doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị STS bị phạt 45 triệu đồng vì vi phạm chứng khoán.

Cụ thể, ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (Tranaco, mã chứng khoán STS) số tiền 45 triệu đồng.

Ông Nguyên bị phạt do không báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch. Theo báo cáo, Chủ tịch Hội đồng quản trị STS đăng ký mua 670.000 cổ phiếu STS từ 11/9/2018 đến ngày 10/10/2018 (khớp lệnh mua 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, ông Nguyễn Thủy Nguyên không thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về lý do không thực hiện được giao dịch.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu STS hiện đứng mức 26.500 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm (1/1-23/8), mã này tăng chóng mặt 89,2%, tức mỗi cổ phiếu thêm 12.500 đồng. Tuy nhiên, giao dịch khá èo uột, trung bình chỉ 8 cổ phiếu mỗi phiên.

Tuần qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt ông Huỳnh Tấn Siêu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã MH3) số tiền 20 triệu đồng. Trong đó ông Siêu bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ HNX (đối với việc bán 11,300 cổ phiếu MH3) và 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (đối với việc bán 38,550 cổ phiếu MH3).

Theo đó ngày 12/9/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc ông Huỳnh Tấn Siêu đăng ký bán 38.550 cổ phiếu MH3 từ 13/9/2018 đến 12/10/2018. Tuy vậy, từ 4/9/2018 đến 12/9/2018 ông Siêu đã bán 11.300 cổ phiếu MH3. Và phải đến ngày 29/10/2018 HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Siêu.

Chốt ngày giao dịch 21/8, mã MH3 có giá 46.900 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 0,9% so phiên liền trước. Cổ phiếu MH3 trải qua 142 ngày giao dịch kể từ đầu năm, biến động tăng 45,8%, tương đương mỗi cổ phiếu thêm 14.958 đồng.

Tương tự, ngày 17/8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm đối với ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã SSN) số tiền 30 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Trần Minh Tính đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Đối với doanh nghiệp, tuần qua, cơ quan quản lý xử phạt nhiều đơn vị, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji số tiền 75 triệu đồng. Cụ thể, Doji bị phạt tiền 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo báo cáo, Doji là cổ đông lớn của Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG), đã bán 3.903.000 cổ phiếu BCG vào ngày 3/12/2019 làm giảm lượng sở hữu từ 10.800.000 cổ phiếu BCG (tỷ lệ 10%) xuống 6.897.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,39%). Tuy nhiên, đến ngày 13/4/2020, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của Doji.

Ngoài ra doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng bạc còn bị phạt tiền 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.